法拉利Purosangue与法拉利Vision Gran Turismo:问鼎2023年度红点奖最高荣誉

在享誉全球的红点设计大奖评选中,法拉利分别于两个不同类别荣获最高荣誉,这在此项大奖史上尚属首次。其中,法拉利Purosangue荣膺“产品设计”类别红点奖最高荣誉(Red Dot: Best of the Best),而法拉利Vision Gran Turismo同样赢得评审团的青睐,摘得“创新产品”类别红点奖最高荣誉。与此同时,法拉利296 GTS亦斩获红点大奖,它是跃马品牌旗下首款搭载可外接充电式混合动力V6发动机的敞篷跑车。



作为工业设计领域最负盛名和最为重要的奖项之一,红点设计大奖初创于1955年,旨在对全球最杰出且独具创新思维的设计师们予以表彰。本年度的颁奖典礼将于6月19日在德国埃森举行。

自2015年至今,法拉利共计斩获了26项红点大奖。在该奖项长达69年的历史上,尚未有其他汽车制造商取得过如此傲人的成绩。在过去的九届红点设计大奖评选中,评审团已将红点奖最高荣誉授予多台跃马车型法拉利FXX-K、法拉利488 GTB、法拉利J50、法拉利Portofino、法拉利Monza SP1、法拉利SF90 Stradale和法拉利Daytona SP3相继获奖后,法拉利Purosangue和法拉利Vision Gran Turismo也于今年凭借格外迷人的流线型车身问鼎红点奖最高荣誉。

由Flavio Manzoni领导的法拉利设计中心(Ferrari Styling Centre)采用现代设计方案,赋予马拉内罗出品的跃马跑车独树一帜的卓然风范,同时毫不妥协地秉承植根于品牌基因中兼顾造型设计与功能需求的非凡理念。此次荣获的多项荣誉是对法拉利设计中心所创造的价值的再次认可。





法拉利 PUROSANGUE

法拉利Purosangue的问世,标志着跃马品牌踏入此前从未涉猎的领域,开辟出一个全新的细分市场。得益于采用的现代架构,法拉利Purosangue具有出色的多功能性,这使其实现了超凡驾乘舒适性与法拉利标志性驾驶激情的有机融合。“Purosangue”(意大利语:纯血)这一命名完美诠释了该跑车的架构特点。其采用线条流畅且极具运动感的外观,呈现出与市场上其他四门四座车型截然不同的造型风格,并且与舒适豪华的宽敞座舱和谐搭配。法拉利Purosangue不仅迅捷灵敏,更是首台拥有宽绰空间的法拉利四座车型,确保能为所有驾乘者带来颇为舒适的驾乘体验。





法拉利 VISION GRAN TURISMO

法拉利Vision Gran Turismo的设计构想是赋予一台“速度机器”简洁利落及棱角分明的几何线条,同时确保不同元素融合成一个和谐统一的整体。这种设计手法呈现出颇具颠覆性和反差感的鲜明视觉效果。具有立体感和可塑性的内外部型面与严谨的几何线条相互融合,令这台车型展现出极具辨识度的个性魅力。法拉利Vision Gran Turismo的整体架构采用了先进的空气动力学理念,这种空气动力学解决方案基于两侧醒目的侧向进气口。这项已由法拉利申请专利的解决方案能够对车身底部前侧、座舱周围以及大尺寸侧箱上方气流进行引导。