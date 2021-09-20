法拉利Portofino M烟台演绎 “纵情探索·跃享人生”之旅

驾享全新跃马GT 沉醉东莱滨海风情



近日，意大利传奇超跑品牌法拉利携旗下全新2+ GT Spider车型Portofino M于渤海之滨烟台开启了一场精彩纷呈的试驾体验之旅。在这段难忘的旅程中，跃马车友及媒体嘉宾驾乘法拉利最新敞篷跑车沿山东半岛北岸海滨公路、葡萄庄园内的悠然小径及高速国道御风而行，尽享胶东地区旖旎的自然风光和浓郁的异国风情。

烟台坐拥令人赞叹的生态景观，是此次试驾之旅的理想之选。从浪漫的西式建筑到诗情画意的滨海沙滩，迤逦景致美不胜收。在跃马全新GT跑车的护航之下，嘉宾们畅游于这座秀美的海港城市，一路尽享惬意的驾乘体验。烟台独特的自然风光与人文气息，让人不禁联想起意大利里维埃拉（Riviera）沿岸地区极富魅力的波托菲诺（Portofino）小镇，Portofino M车型的命名正源自于此。试驾前夜，宾客们有幸享用了一场别开生面的欢迎盛宴，由位于丘山山谷腹地的瓏岱酒庄（Domaine de Long Dai）倾情呈现。作为亚洲唯一的拉菲·罗斯柴尔德酒庄（Chateau Lafite-Rothschild vineyard），美丽的瓏岱酒庄亦向大家展示了得天独厚的精品葡园，纯熟精湛的酿造工艺，生动诠释了底蕴深厚绵长的葡萄酒文化——追求卓越，强调个性魅力和优雅风范，正与Portofino M所代表的法拉利精益求精以及创新不止的品牌精神相得益彰。

在专业法拉利教练的指导下，嘉宾们驾乘Portofino M在碧海蓝天的映衬及清新海风的吹拂之下，尽情领略了“纵情探索·跃享人生”的车型内涵及魅力。

Portofino M命名中的字母“M”源自意大利单词 “modificata”，意为“升级”，法拉利以此来命名旗下不断锐意出新、性能增强的跃马跑车。Portofino M备受瞩目的优化升级包括重新设计的动力系统、全新的8速变速箱以及提供“Race”等五种模式的Manettino控制旋钮——这是跃马品牌首次将该配置应用于旗下的GT Spider车型，旨在进一步提升车型已然卓越的操控性能和抓地力表现。此外，搭载的3855cc发动机基于跃马屡获殊荣的V8涡轮增压发动机家族打造，该系列发动机已连续四年斩获“国际年度引擎大奖”。全新发动机经过优化升级，可于7500转/分时产生高达620cv的输出功率。Portofino M的最高时速超过320公里/小时，百公里加速仅需3.45秒，0-200公里加速仅需9.8秒。

凭借出色运动特质与紧凑车身设计，这款跃马杰作带来了优异的灵敏性和出众的全路况能力。与此同时，该GT跑车还配备了包括法拉利高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistant Systems）以及通风/加热座椅等在内的创新配置，旨在最大限度提升驾驶乐趣，完美融合纯粹GT性能与驾乘舒适性。

得益于可折叠式硬顶敞篷（RHT）这一跃马敞篷跑车的标志性设计元素，法拉利Portofino M可在敞篷闭合时展现硬顶跑车的原汁原味，而在敞篷开启时尽显敞篷跑车纯粹浪漫的特质，完美诠释了“双魂一体”的卓越设计理念。



