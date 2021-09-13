岳麓山下跃马驰骋 星城尽享意式风尚

法拉利长沙盛大开业 华中地区客户服务全面升级

意大利传奇超跑品牌法拉利位于湖南省会长沙市全新展厅盛大开业，向华中地区的超跑爱好者传递跃马对极致速度的追求和完美设计的热爱。作为立足华中、辐射华南地区的销售要冲，长沙展厅以及售后服务中心在迁址后全新开业，不仅拓展了法拉利在中国的专属服务网络，更进一步加强了法拉利拥趸与跃马品牌之间的紧密联系，以彰显跃马品牌致力于为客户提供优质体验的不变初心。

全新的法拉利长沙为每一位车主提供了包含“看车、购车、用车、养车”在内的全流程服务体验。展厅坐落于全市的金融中心岳麓区，作为亮点之一，其客户交互区域提供一系列核心品牌体验，包括“迎宾台”、“产品互动墙”与“传承图书馆”在内的诸多尊享服务，令每一位莅临的车友和车迷都沉浸在让人血脉偾张的跃马世界之中。另一大亮点是法拉利标志性的Atelier区域，车主可在此汲取心中梦想座驾的灵感并将其付诸个性化定制方案，完美诠释了法拉利品牌的精髓 ——经典传承、激情澎湃、矢志创新、精湛工艺与团队精神。

法拉利长沙配备了全新的车型展示区域。开业当天，法拉利Portofino M和Roma等法拉利最新车型重磅集结。其中，Portofino M尤为引人注目，其命名中的“M”源自意大利单词“modificata”，意为“升级（modified）”。恰如其名，新车强调技术革新、性能增强，搭载了3.9T V8双涡轮增压发动机，可在7500转/分时产生高达620 cv的输出功率，并使用全新设计的湿式双离合8速变速箱，扭矩输出增加35％。此外，其百公里加速仅需3.45秒，0-200公里加速仅需9.8秒，最高时速超过320公里/小时，而其可折叠式硬顶敞篷设计让Portofino M 成为“双魂一体”的完美典范。

除城市展厅之外，法拉利长沙全新的售后服务中心也于同日亮相。售后服务中心位于开福区的三一大道，是全市最重要的交通主干道之一。全新的售后服务中心拥有宽敞明亮的维修车间及五个标准法拉利维修工位。售后服务中心配备了来自马拉内罗的硬件设备，遵循法拉利全球标准，提供与原厂同样的保养和维修服务，为客户的每一段跃马之旅保驾护航。

作为湖南的省会城市以及长江经济带的核心城市之一，长沙亦是华中和华南地区重要的经济文化中心和交通枢纽。继法拉利各地展厅焕新升级之后，此次全新长沙展厅的盛大开幕，凸显了跃马全国展厅优化计划的力度和速度。

法拉利大中华区总裁白贝先生（Giuseppe Cattaneo）对此次法拉利长沙盛大开业表达了诚挚的祝贺，他表示：“我有幸见证了近年来法拉利在华取得的蓬勃发展和非凡成绩。全新开业的法拉利长沙将进一步提升当地客户的服务体验。未来数年，我们希望全新的长沙‘法拉利之家’能够为更多的车主和车迷服务，而我们也将以此为契机，一如既往的贯彻实施以持续提升客户满意度为核心的发展理念。”





法拉利长沙展厅

地址：长沙市岳麓区潇湘北路圆泰长沙印首层

营业时间：09:00-18:00

营业电话：0731-8882 6333





法拉利长沙售后服务中心

地址：长沙市开福区三一大道北501号

营业时间：09:00-18:00

营业电话：0731-8883 3336







