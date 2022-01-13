法拉利亚太挑战赛——速度较量在迪拜赛道继续进行

法拉利亚太挑战赛本周末将继续阿联酋之行，本次系列赛的第三站比赛将在迪拜进行。这也是组成两站冬季系列赛的第二站比赛，该赛事也向其他跃马锦标赛的车手们开放参赛。本站比赛将见证车手们逐鹿迪拜赛道。这个比赛周末，迪拜24小时赛事也将于该赛道举行。

竞争继续. 在上周末阿布扎比亚斯码头赛道的比赛过后，车手们将再次驶上赛道，为争夺总冠军头衔进行激烈的较量。

关注度聚焦于来自Formula Racing车队的Christian Brunsborg。在上周末包揽倍耐力AM组别三场胜利之后，期待他是否会继续在该组别中领跑。这个周末的比赛也将见证来自欧洲的强大对手们对他发起的强有力冲击，包括来自SF Cote d’Azur Cannes – IB Fast车队的法国车手Ange Barde、来自HR Owen车队的荷兰车手 H. Sikkens和来自Formula Racing车队的丹麦车手Claus Zibrandsten。

而在壳牌组别中，来自Al Tayer Motors车队的Roman Ziemian将会努力保持胜势，他在亚斯码头赛道的第二站比赛中包揽三场胜利，但他仍将面对极具天赋的队友Jay Park和来自FMK车队的Andrew Moon联手发起的冲击，他们渴望抢占领先位置。除了这三位领跑车手，还将有两位重量级车手加入壳牌组别的较量，分别是2021年欧洲系列赛的冠军、新晋在穆杰罗赛道赢得年终总决赛胜利的Ernst Kirchmayr，以及2019年壳牌组别的欧洲冠军Tani Hanna。两人都将是这场大战的有力竞争者。

壳牌AM组别，也将持续激烈的竞争。来自Scuderia Praha车队的Rene Matera 和来自Blackbird Concessionaries车队的Kirk Baerwaldt，将继续为赢得胜利而战。北美挑战赛的代表人物，来自Ferrari of Houston车队的Brett Jacobson和来自Ferrari of Beverly Hills车队的Lisa Clark，也将加入领奖台的争夺战，而在上周末亚斯码头赛道完成完美首秀之后，Mohamed Al Quamzi和Andrew Gilbert，将竭力再次完成出色的比赛周末。

日程. 官方测试、两场排位赛和第一场正赛将在周四进行。周五将进行第二场正赛及第三场正赛。

