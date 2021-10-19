法拉利296 GTB开启全新V6时代 诠释“驾趣·新玩「法」”

法拉利296 GTB重新定义驾驶乐趣，无论极限驾驶或是日常驾控，均可带来激情澎湃的跃马体验。新车的命名淋漓尽致地展现了法拉利致敬经典与展望未来的双重愿景，将其总排量（2.992 l）、气缸数与GTB（Gran Turismo Berlinetta）缩写进行组合。得益于法拉利70余年来在赛车运动中积累的无可比拟的成功经验，该发动机不仅是296 GTB的“跃动的心脏”，更在跃马超跑史中具有划时代的意义，领创V6跃马新时代。

296 GTB是首台采用新型120°V6发动机的法拉利公路跑车。发动机的最大输出功率达663 cv，并以221 cv/l的优异表现刷新了量产车功率系数纪录。搭配输出功率为122千瓦（167 cv）的后置电动机，新车的综合输出功率高达830 cv。得益于此，这套可外接充电式混合动力系统不仅能最大限度确保实用性能，还可助力进一步提升驾驶乐趣。在强悍动态性能的加持下，新车的最高时速达到惊人的330公里/小时，百公里加速为2.9秒，而0-200公里/小时加速仅需7.3秒。

令人叹服的出众性能归功于全新动力系统，其包括一台V6涡轮增压内燃发动机，匹配8速双离合变速箱和电子差速器（E-Diff）以及位于发动机和变速箱之间的动能马达发电机单元（MGU-K）。此外，法拉利专为296 GTB特别开发了全新配件，包括过渡管理制动器（Transition Manager Actuator）和6路底盘动态传感器（6w-CDS) ——这在汽车领域是世界首创。

纯电和混动模式之间的平顺切换堪称296 GTB跑车的核心特性，动力系统实现了完美的管控。两套动力模式在动态驾驶过程中均扮演着重要的角色，并由动力输出管理选择器(eManettino控制按键)与传统的Manettino旋钮协同工作。其中，eManettino控制按键可切换四种不同的动力操控模式：eDrive模式（eDrive）、混合动力模式（Hybrid）、性能模式（Performance）和排位赛模式（Qualify）。

获益于紧凑的车身造型与创新的动态控制系统，新车的操控表现十分惊艳，可瞬时响应驾驶者的指令。同时，296 GTB采用极为简洁优雅的造型，其设计元素均以展现整车性能为核心，既呈现了独具现代感的风格，更彰显了跃马跑车的标志性特色——尖端科技与设计美学的极致融合。

296 GTB还可选配Assetto Fiorano套件，其中包括轻量化部件和空气动力学改装部件，旨在满足客户在赛道中获得巅峰性能体验的需求。此外，法拉利还为订购Assetto Fiorano配置版车型的客户独家设计了一款灵感源自法拉利250 Le Mans的特别涂装可供选择。

对于296 GTB的首次在华亮相，法拉利大中华区总裁白贝先生（Giuseppe Cattaneo）表示：“我们为296 GTB倾注了大量心血，其强悍的运动性能将带来更为澎湃的驾驶激情，是法拉利现有车型中最具驾驶乐趣的跃马跑车之一。这款最新力作不仅重新定义了采用中后置引擎的全新双座Berlinetta车型，更完美诠释了法拉利矢志创新、追求卓越的品牌精神。今天，全新Casa Ferrari（法拉利之家）为296 GTB的中国首秀提供了绝佳平台。毫无疑问，296 GTB的问世对法拉利而言具有革命性意义，赋予中国车主及车友们‘驾趣·新玩「法」’的全新体验。”