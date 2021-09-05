卓越服务 尊崇礼遇 上海法拉利之家全新开业

个性化定制中心迁址新泰1920



法拉利今日宣布上海“法拉利之家”正式开业，这一全新概念旨在为法拉利忠实客户及拥趸提供更加尊崇卓越的服务和体验。值得一提的是，上海“法拉利之家”坐拥升级焕新后的个性化定制中心，以令人耳目一新的设计淋漓演绎跃马品牌与生俱来的优雅和奢华，延续了自20世纪50年代从马拉内罗起始的整车个性化定制的悠久传统。

全新法拉利之家现位于上海核心商圈苏州河北岸的新泰1920。这座大楼建于上世纪20年代初，由旧纺织品仓库改造而来，现已被列入历史建筑保护名录。其中西合璧的建筑风格经过保护性修缮后，在延续历史与传承的同时，焕发出历久弥新的永恒魅力。

法拉利之家精心打造“家”的理念，为满足各类商务及社交需求营造惬意舒适的环境。凭借其卓越的硬件设施包括更为宽裕的展示区域、尊贵雅致的法拉利车主休息室，以及个性化定制中心，上海“法拉利之家”将成为跃马忠实客户及商业伙伴放松身心与沟通洽谈的首选之地。

位于法拉利之家核心区域的个性化定制中心，陈列了丰富多样的展品种类，织物、真皮、木饰、配色和饰件等五花八门的可选配置让人目不暇接。与此同时，法拉利Atelier区域提供完整的高标准配置供选择，专属空间旨在为来宾打造独具个人特色的定制车辆。

法拉利上海个性化定制中心于2014年开业，是继2011年马拉内罗个性化定制中心开幕后，首个亮相于非意大利本土市场的个性化定制中心，而2019年揭幕的纽约个性化定制中心紧随其后。此次迁址入驻上海法拉利之家的个性化定制中心，亦是亚太区唯一的跃马个性化定制中心，专注为每一位跃马车主提供与马拉内罗同等专业的法拉利定制服务。目前，法拉利上海个性化定制中心提供三大个性化定制系列，成为车主完整体验法拉利全套“个性化定制计划”（Tailor Made Programme）的良好开端。

三大个性化定制系列，各自呈现独树一帜的风格和特点。Scuderia系列提供灵感源自赛事的设计元素，旨在打造最具动感的超跑风范，彰显对跃马品牌精神内核的传承。Classica系列则以现代风格演绎跃马标志性GT跑车的隽永设计。Inedita系列以大胆前卫为特色，专注于新颖造型、配色和材质的创意搭配。

在个性化定制过程中，法拉利车主在专业人士陪同指导下，为爱车甄选所有心仪细节，完善个性化定制方案，直至车辆交付。车主们可从三大个性化定制系列中撷取灵感，将彰显跃马历史传承的经典设计与品牌匠心独具的创新元素巧妙搭配，焕化出数不胜数的定制方案，确保跃马车主可以打造独树一帜的个性化车型。

上海个性化定制中心拥有跃马全球顶尖的配套设施，提供世界一流的服务体验，并将个性化定制服务提升至全新境界。在这里，跃马车主们可充分发挥无限创造力，从品牌悠久历史中汲取灵感，并融合新颖设计创想，打造真正属于自己的定制车型。全新的法拉利之家致力为所有跃马车主提供更好的定制化服务并真正成为他们心驰神往的家。





法拉利之家

地址：上海市静安区山西北路77号

开放时间：仅限提前预约