法拉利亚太挑战赛——Brunsborg和Ziemian拿下第二胜，Whilst Baerwalt在第二场比赛中获胜

本周六在亚斯码头赛道举行的法拉利亚太挑战赛第二场比赛中，呈现了激烈较量和令人肾上腺素飙升的极速竞技。在阿布扎比举行的该站比赛，是此次“冬季系列赛”的首站比赛，赛事同时也对跃马其他系列赛的车手们开放。

在倍耐力AM组别中，来自SF Cote D’Azur Cannes–IB Fast车队的Ange Barde收获意料之外的杆位，并在比赛起步时刻领跑车阵。Barde在整场比赛中带来了一些令人难忘的圈速成绩，但他无法阻挡Formula Racing车队的Christian Brunsborg，后者最终领先5秒以上，赢得了个人在这个比赛周末的第二场胜利。而Formula Racing车队的Claus Zibrandtsen则抢占了该组别领奖台的最后一席之地。

壳牌组别再次呈现了激烈缠斗，Al Tayer Motors车队的Roman Ziemian、FMK车队的 Jay Park 和Andrew Moon所驾驶的三台赛车，直至格子旗挥动的那一刻一直紧咬在一起。依然是Ziemian赢得了胜利，他超越了杆位起步的Jay Park，以精湛的表现，赢得了个人在这个比赛周末的第二胜。在领先车手身后的较量更为紧张激烈，Park挡住了主场车手Moon最后时刻的强势挑战，最终仅以0.9秒的优势，力压对手冲线。

在壳牌AM组别中，Scuderia Praha车队的Rene Matera再次赢得杆位，他的挑战者依然是Blackbird Concessionaries车队的Kirk Baerwaldt，第一场比赛中是Matera力压对手获得胜利。决心要让新加坡国旗出现在领奖台最高处的Baerwaldt没有让第一场比赛的历史重演。在比赛初期，Matera建立起了2秒左右的优势，Baerwaldt随后做出多个流畅的单圈，缩小了差距，并抢得了该组别的领先位置，最终他凭借大师般的驾驶赢得了这个比赛周末的首胜。Matera则赢得该组别第二名，而Ferrari of Houston车队的Brett Jacobson拿下第三名。



