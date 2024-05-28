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    MYSTORE

    Мир событий Ferrari специально для вас.
    Откройте для себя самые эксклюзивные предложения производителя из Маранелло и примите в них участие.
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    ВОЙТИ В MYSTORE
    Ferrari Tours, гонка «24 часа Ле-Мана»: это только некоторые предложения, в которых клиенты Ferrari могут лично принять участие. Узнайте в MyStore о запланированных инициативах.
    Ferrari My Store
    Суметь продемонстрировать свой потенциал на гоночной трассе - это сложная задача: благодаря Corsi Pilota вы научитесь техникам спортивного вождения рядом с нашими сертифицированными инструкторами.
    Ferrari My Store
    От одноместных F1 Clienti до прототипов лимитированного издания XX Programme, от Sport Prototipi Clienti до Ferrari Challenge - монокласс, где главным является обгон: присоединяйтесь среди первых к гоночным мероприятиям на культовых трассах всего мира. 
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