Ferrari Tours, гонка «24 часа Ле-Мана»: это только некоторые предложения, в которых клиенты Ferrari могут лично принять участие. Узнайте в MyStore о запланированных инициативах.
2ТЕХНИКИ ВОЖДЕНИЯ
CORSI PILOTA
Суметь продемонстрировать свой потенциал на гоночной трассе - это сложная задача: благодаря Corsi Pilota вы научитесь техникам спортивного вождения рядом с нашими сертифицированными инструкторами.
3МЕРОПРИЯТИЯ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ
CORSE CLIENTI
От одноместных F1 Clienti до прототипов лимитированного издания XX Programme, от Sport Prototipi Clienti до Ferrari Challenge - монокласс, где главным является обгон: присоединяйтесь среди первых к гоночным мероприятиям на культовых трассах всего мира.