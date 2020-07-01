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Музеи Ferrari

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Музеи Ferrari предлагают посетителям возможность познакомиться с историей «Гарцующего жеребца» и ее основателя в уникальной и увлекательной форме.
Специальные пакетные предложения «Musei Fan Experience» и «Musei Vip Experience» музея Ferrari в Маранелло позволят вам прикоснуться к миру мечты и испытать настоящую страстную увлеченность автомобилями, характерную для этих мест.
'Musei Fan Experience' is a package dedicated to true Ferrari fans, who want to breathe the atmosphere of racing in the Sala dei Campioni, relive the history and successes of Formula 1, experience the adrenaline of a pit stop and get a taste of a real Grand Prix on a Scuderia Ferrari simulator.

«Musei Fan Experience» — это пакетное предложение, предназначенное для истинных поклонников Ferrari, которые мечтают окунуться в атмосферу гонок в Зале чемпионов музея в Маранелло, вновь пережить историю и успехи «Формулы-1», получить заряд адреналина, поучаствовав в пит-стопе, и ощутить эмоции настоящего гран-при на симуляторе Scuderia Ferrari. 

Пакетное предложение «Museum Fan Experience» можно забронировать как минимум для 2 и как максимум для 12 человек; в него включены следующие услуги и памятные сувениры: 

• вход в музей в Маранелло (без очереди в кассу);

• индивидуальный именной бейдж Ferrari для каждого участника;

• кепка Ferrari в подарок каждому участнику;

• участие в пит-стопе для группы с фотосъемкой (для детей 6–8 лет согласовывается другое мероприятие);

• управление симулятором Scuderia Ferrari для каждого участникаe.


Musei Fan EXPERIENCE: Билет по полной стоимости для взрослых  110 евро

Musei Fan EXPERIENCE: Льготный билет для лиц в возрасте 6–18 лет  80 евро

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