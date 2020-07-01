Пакетное предложение «Museum Fan Experience» можно забронировать как минимум для 2 и как максимум для 12 человек; в него включены следующие услуги и памятные сувениры:

• вход в музей в Маранелло (без очереди в кассу);

• индивидуальный именной бейдж Ferrari для каждого участника;

• кепка Ferrari в подарок каждому участнику;

• участие в пит-стопе для группы с фотосъемкой (для детей 6–8 лет согласовывается другое мероприятие);

• управление симулятором Scuderia Ferrari для каждого участникаe.





Musei Fan EXPERIENCE: Билет по полной стоимости для взрослых 110 евро

Musei Fan EXPERIENCE: Льготный билет для лиц в возрасте 6–18 лет 80 евро