«Musei Fan Experience» — это пакетное предложение, предназначенное для истинных поклонников Ferrari, которые мечтают окунуться в атмосферу гонок в Зале чемпионов музея в Маранелло, вновь пережить историю и успехи «Формулы-1», получить заряд адреналина, поучаствовав в пит-стопе, и ощутить эмоции настоящего гран-при на симуляторе Scuderia Ferrari.
Пакетное предложение «Museum Fan Experience» можно забронировать как минимум для 2 и как максимум для 12 человек; в него включены следующие услуги и памятные сувениры:
• вход в музей в Маранелло (без очереди в кассу);
• индивидуальный именной бейдж Ferrari для каждого участника;
• кепка Ferrari в подарок каждому участнику;
• участие в пит-стопе для группы с фотосъемкой (для детей 6–8 лет согласовывается другое мероприятие);
• управление симулятором Scuderia Ferrari для каждого участникаe.
Musei Fan EXPERIENCE: Билет по полной стоимости для взрослых 110 евро
Musei Fan EXPERIENCE: Льготный билет для лиц в возрасте 6–18 лет 80 евро