В музее Ferrari в Маранелло открылась выставка «The Meaning of Partnership», посвященная многолетнему сотрудничеству «Гарцующего жеребца» с компанией Philip Morris International (PMI).

Соглашение между двумя компаниями было подписано Энцо Феррари перед началом сезона 1973 года с общей для партнеров целью — поддерживать команду «Формулы-1» и помогать ей в завоевании побед. «Мы подписали соглашение с Philip Morris, чтобы обеспечить команду лучшими гонщиками», — этими словами основатель Ferrari положил начало богатому на успехи сотрудничеству.





Достаточно лишь нескольких цифр, чтобы воскресить в памяти легендарную историю, написанную вместе с генеральным спонсором: на сегодняшний день команда приняла участие в 461 гран-при и одержала 130 побед благодаря страстной увлеченности, которую партнеры разделяли в течение 17 520 дней. Такое сотрудничество является одним из самых продолжительных в истории «Формулы-1».





Музей — тоже результат этого столь длительного сотрудничества. Музей, спроектированный Энцо Феррари при поддержке Philip Morris International и подаренный коммуне Маранелло, был открыт под названием Galleria Ferrari 18 февраля 1990 года в день рождения Энцо Феррари и через полтора года после его смерти. В 1995 году он стал официальным музеем «Гарцующего жеребца», а в 2011 году был переименован в Museo Ferrari.





Сегодня у входа на выставку посетителей встречает кузов Ferrari F1 3-Seater — символ уникальных моментов, рожденных под эгидой этого исторического сотрудничества. Эта трехместная модель для «Формулы-1» была разработана Рори Бирном в 2003 году на базе победоносного болида F2002, переосмысленного и модернизированного в 2013 году. Водители Scuderia Ferrari за рулем этого автомобиля с 7-ступенчатой коробкой передач и 10-цилиндровым двигателем объемом 3000 куб. см, способным развивать мощность более 800 л. с., лишь немногим счастливчикам могут подарить незабываемые впечатления от прохождения гоночной трассы на борту самого быстрого болида, о котором можно только мечтать.





Для того чтобы рассказать о связи между «Гарцующим жеребцом» и PMI, выставка заканчивается в необычном месте, впервые доступном для широкой публики: моторхоум Mission Winnow, который обычно является неотъемлемой частью паддока «Формулы-1», установленного на площади перед музеем. До 3 октября гости выставки смогут посетить один из самых знаменитых моторхоумов паддока, где побывали величайшие легенды этого вида спорта.





Выставка «The Meaning of Partnership» будет проходить в музее Ferrari до конца года, который открыт ежедневно с 9.30 до 19.00 (с 1 октября расписание изменится: с 10.00 до 18.00).



