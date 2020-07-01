Невероятные эмоции от вождения

Прежде чем сесть в симулятор, вы пройдете инструктаж: опытный специалист объяснит, как использовать коробку передач (типа F1 с рычагами позади руля) и какие передачи использовать на самых сложных участках гоночной трассы. Вы можете рассказать об этом необыкновенном приключении друзьям и (почему бы и нет) поделиться своими впечатлениями в онлайн-режиме с теми, кому не предоставилась счастливая возможность узнать на личном опыте, что такое болид «Формулы-1».



Симулятор с профессиональными характеристиками настроен для управления водителем-любителем. По запросу, для тех, у кого есть опыт участия в соревнованиях или управления симуляторами, настройки могут быть изменены на профессиональные.



Продолжительность и стоимость: поездка продолжительностью 7 минут — 25 евро с учетом НДС.