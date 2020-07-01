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Музеи Ferrari

Симулятор «Формулы-1»

Острые ощущения от вождения болида «Формулы-1»

Два полупрофессиональных симулятора в музеях Ferrari в Модене и Маранелло предназначены для желающих испытать острые ощущения от вождения болида «Формулы-1» Ferrari на самых известных гоночных трассах: Монца, Барселона, Сильверстоун, Имола, Нюрбургринг, Зандворт, Спа-Франкоршам и Муджелло. Автомобиль позволяет ощутить тип дорожного покрытия, реалистично реагирует при наезде на поребрики и, конечно же, необычайно чувствителен к разгону и торможению, благодаря чему вы можете испытать захватывающую дух скорость за рулем исключительно сложной машины. Есть еще одно преимущество: если автомобиль попал в аварию или его развернуло на 180 градусов после заноса, вы можете начать все сначала без какого-либо сопутствующего ущерба.

Невероятные эмоции от вождения

Прежде чем сесть в симулятор, вы пройдете инструктаж: опытный специалист объяснит, как использовать коробку передач (типа F1 с рычагами позади руля) и какие передачи использовать на самых сложных участках гоночной трассы. Вы можете рассказать об этом необыкновенном приключении друзьям и (почему бы и нет) поделиться своими впечатлениями в онлайн-режиме с теми, кому не предоставилась счастливая возможность узнать на личном опыте, что такое болид «Формулы-1».

Симулятор с профессиональными характеристиками настроен для управления водителем-любителем. По запросу, для тех, у кого есть опыт участия в соревнованиях или управления симуляторами, настройки могут быть изменены на профессиональные.

Продолжительность и стоимость: поездка продолжительностью 7 минут — 25 евро с учетом НДС.
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Two semi-professional simulators are available to give visitors a taste of the exhilaration of driving a Prancing Horse F1 single-seater during their time at the Ferrari Museum in Maranello.
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