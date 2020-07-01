Примите участие в пит-стопе

В распоряжение желающих примерить на себя роль механика предоставлен болид «Формулы-1» для проведения классического пит-стопа — операции по замене шин. В целях соблюдения дистанции между участниками только один человек за раз сможет попробовать свои силы на одном переднем колесе. В ходе выполнения задачи засекается время замены шины и ведется фотосъемка участников.



По завершении мероприятия все посетители, желающие получить на память оригинальный сувенир, могут сделать одну или несколько фотографий рядом с болидом.