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Музей Ferrari в Маранелло

Фотографии в автомобиле

Фотографии в автомобиле

В одном из залов музея размещена зона для фотосессий, куда посетители могут свободно войти и при участии персонала сфотографироваться в автомобиле Ferrari 458 Speciale A.

По завершении посещения вы можете выбрать фотографии для печати, которые будут предоставлены вам в элегантном альбоме с логотипом Ferrari. Еще одна возможность для всех посетителей, желающих получить на память оригинальный сувенир.

Стоимость фотографий в автомобиле 458 Speciale A:
фотография 15×23 в элегантном альбоме с логотипом Ferrari — 15 евро
фотография 20×30 в элегантном альбоме с логотипом Ferrari — 20 евро
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