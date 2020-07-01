фотография 15×23 в элегантном альбоме с логотипом Ferrari — 15 евро

фотография 20×30 в элегантном альбоме с логотипом Ferrari — 20 евро

В одном из залов музея размещена зона для фотосессий, куда посетители могут свободно войти и при участии персонала сфотографироваться в автомобиле Ferrari 458 Speciale A.По завершении посещения вы можете выбрать фотографии для печати, которые будут предоставлены вам в элегантном альбоме с логотипом Ferrari. Еще одна возможность для всех посетителей, желающих получить на память оригинальный сувенир.