Da febbraio 2015 a gennaio 2016 il Museo Enzo Ferrari ha riproposto l’incontro tra due uomini la cui notorietà non ha confini, tanto diversi per scelta professionale quanto simili per carisma, successo, ambizione e gloria: Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti.

Ferrari era nato nel 1898, Pavarotti nel 1935, tra loro 37 anni di differenza ma accomunati da traguardi di eccellenza raggiunti quasi contemporaneamente: quando Pavarotti, negli anni ’60 ottenne i suoi primi grandi successi sul palcoscenico, Ferrari che aveva iniziato nel 1947 a costruire automobili col suo nome, affermava definitivamente il proprio talento di costruttore vincendo sulle piste del mondo intero e vendendo le sue auto stradali a celebrità internazionali.



Il Museo Enzo Ferrari ha allestito questo omaggio al grande tenore con la collaborazione della Fondazione Luciano Pavarotti.



Non perdete l’occasione di rivivere ed esplorare questa esibizione direttamente online con il tour virtuale: ”MEF 2015: l’omaggio della Ferrari a Pavarotti”.