Fondazione Casa Natale di Enzo Ferrari – Museo (фонд дома-музея Энцо Феррари)

Фонд «Casa Natale di Enzo Ferrari – Museo» (фонд дома-музея Энцо Феррари) был основан в 2003 году в целях укрепления традиций автомобильного производства в Модене и ее окрестностях и создания в Модене музейного комплекса, посвященного Энцо Феррари, который открылся 10 марта 2012 года и в настоящее время управляется компанией Ferrari spa.



Фонд представляет собой общественную организацию, в связи с чем его деятельность обеспечивается членами-учредителями (коммуна Модены, провинция Модены, Торгово-промышленная палата Модены, Автомобильный клуб Италии и компания Ferrari spa), фондом Fondazione Cassa di Risparmio di Modena и другими членами, разделяющими цели и задачи фонда.



Участниками фонда являются компании, учреждения, организации, ассоциации различного характера: в него входят туроператоры, агропродовольственные, машиностроительные, обрабатывающие предприятия, многофункциональные и страховые компании, компании по оказанию различных профессиональных услуг. Кроме того, в деятельности фонда принимают участие различные ассоциации и кооперативы с большим количеством членов.



Сеть взаимоотношений, созданная благодаря работе участников, и ресурсы, которые они предоставляют в распоряжение фонда, позволяют ему продолжать деятельность по укреплению наследия автомобильного производства в Модене и ее окрестностях с целью интеграции с территорией, бизнесом и обществом.