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Музей Энцо Феррари в Модене

Фонд


Fondazione Casa Natale di Enzo Ferrari  Museo (фонд дома-музея Энцо Феррари)

Фонд «Casa Natale di Enzo Ferrari – Museo» (фонд дома-музея Энцо Феррари) был основан в 2003 году в целях укрепления традиций автомобильного производства в Модене и ее окрестностях и создания в Модене музейного комплекса, посвященного Энцо Феррари, который открылся 10 марта 2012 года и в настоящее время управляется компанией Ferrari spa.

Фонд представляет собой общественную организацию, в связи с чем его деятельность обеспечивается членами-учредителями (коммуна Модены, провинция Модены, Торгово-промышленная палата Модены, Автомобильный клуб Италии и компания Ferrari spa), фондом Fondazione Cassa di Risparmio di Modena и другими членами, разделяющими цели и задачи фонда.

Участниками фонда являются компании, учреждения, организации, ассоциации различного характера: в него входят туроператоры, агропродовольственные, машиностроительные, обрабатывающие предприятия, многофункциональные и страховые компании, компании по оказанию различных профессиональных услуг. Кроме того, в деятельности фонда принимают участие различные ассоциации и кооперативы с большим количеством членов.

Сеть взаимоотношений, созданная благодаря работе участников, и ресурсы, которые они предоставляют в распоряжение фонда, позволяют ему продолжать деятельность по укреплению наследия автомобильного производства в Модене и ее окрестностях с целью интеграции с территорией, бизнесом и обществом.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Partners
  • ABITCOOP SOC. COOP
  • APPARI AMMINISTRAZIONI SRL
  • ASSICOOP MODENA & FERRARA SpA
  • AUTOMOBILE CLUB - A.C. MODENA
  • BPER BANCA SpA
  • DOXEE SpA
  • FINMASI SpA
  • GRUPPO HERA
  • INTERACCIAI SpA
  • MARAZZI GROUP
  • MODENAFIERE SRL
  • O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI SRL
  • OSTERIA FRANCESCANA
  • PRM SOCIETA' DI REVISIONE SRL
  • STUDIO TROMBONE DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
  • UNICREDIT SpA
  • VITTORIA HOTELS GROUP
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