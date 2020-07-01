Membership Pass (абонемент)

Membership Pass (абонемент) музеев Ferrari дает право на неограниченное количество посещений в течение одного года (с момента покупки) следующих двух объектов: музей Ferrari в Маранелло и музей Энцо Феррари в Модене.



Абонемент является именным и может использоваться исключительно его владельцем; он позволяет посещать указанные музеи в любой день, включая праздничные дни, за исключением 25 декабря и 1 января, в обычные часы работы, без необходимости посещения билетной кассы: просто предъявите абонемент при входе на выставку.



Вы можете заказать доставку Membership Pass непосредственно домой, например, в качестве эксклюзивного подарка, или получить его в билетной кассе.



В абонемент также входит приветственный подарок, который будет вам вручен в билетной кассе во время первого посещения, и скидка 10 % на заказы в кафе музеев в Модене и Маранелло и в ресторане Giallo Modena, расположенном в музее Энцо Феррари.



Владелец абонемента также может воспользоваться билетом по льготной цене для сопровождающего лица при каждом посещении музея.



Кроме того, абонемент позволяет заранее получать информацию о выставках, мероприятиях, проводимых музеями в течение года, и об эксклюзивных событиях.