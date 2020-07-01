В музее в Маранелло проходит выставка «Supercars», посвященная машинам Ferrari, которые открыли новые главы в истории технологического прогресса завода.

Все Ferrari являются особенными автомобилями, предназначенными для узкого круга избранных заказчиков, но некоторые модели «Гарцующего жеребца», созданные благодаря жажде инноваций, обретают форму под влиянием передовых исследований, которые задают новые каноны в отрасли.



Такова подпись завода в Маранелло на настоящих суперкарах: этот термин определяет вехи в истории автомобилестроения. Такие автомобили производятся ограниченными сериями и являются отражением одного из принципов Энцо Феррари — стремления создать самую совершенную модель своего времени. Результат с каждым разом становится все более безупречным и представляет собой квинтэссенцию самых передовых исследований и непревзойденный эталон в мире автомобилестроения. Выставка дает посетителям возможность полюбоваться такими технически совершенными автомобилями, как GTO, F40, F50, Ferrari Enzo, LaFerrari.



Кроме того, в музее впервые для широкой публики представлен макет модели Ferrari P80/C — последнего творения, созданного в рамках программы One-Off, которая позволяет изготавливать автомобили в единственном экземпляре в соответствии с пожеланиями заказчика. В рамках путешествия в эксклюзивный мир предложений Ferrari посетитель может ознакомиться с программой персонализации автомобилей «Tailor Made» — наивысшим воплощением роскоши, лежащей в основе философии марки.