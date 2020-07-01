В ходе этого сезона автомобили Ferrari участвовали в главных чемпионатах планеты, и по его итогам книга почета «Гарцующего жеребца» пополнилась еще 23 титулами. Среди них особое место занимает победа 488 GTE в чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA среди пилотов и конструкторов, а также успехи 488 GT3 Evo 2020 в классах Pro и Pro-Am кубка GT World Challenge Europe Endurance Cup, представляющего собой самую сложную серию для автомобилей класса GT3.





Следуя по специально разработанному маршруту, посетители узнают больше о победах и титулах «Гарцующего жеребца» благодаря изображениям и видеороликам, а также получат возможность увидеть воочию автомобили 488 GTE команды AF Corse, выигравшие чемпионат мира по автогонкам на выносливость FIA. Машина под номером 51, выступающая в классе LMGTE Pro под управлением Алессандро Пьера Гуиди и Джеймса Каладо, в этом году побеждала трижды, в том числе в гонке «24 часа Ле-Мана», что позволило итало-английскому дуэту стать первым экипажем, завоевавшим два титула чемпиона мира в этом классе с момента создания чемпионата WEC. Одержанная по результатам 9-го сезона WEC победа стала для Ferrari шестой вслед за чемпионатами мира 2012, 2013, 2014, 2016 и 2017 годов.





Автомобиль под номером 83 под управлением Франсуа Перродо, Никласа Нильсена и Алессио Роверы одержал четыре победы, в том числе в гонке «24 часа Ле-Мана», и подтвердил лидирующее положение в классе LMGTE Am, став обладателем приза FIA Endurance Trophy в личном и командном зачете и повторив таким образом прошлогодний результат.





Во время выставки в рамках экспозиции, посвященной истории Скудерии Феррари, также будет выставлена Ferrari 330 P3 — главная героиня легендарной гонки «24 часа Дейтоны» 1967 года, финишную черту которой парадным строем пересекли три автомобиля производителя из Маранелло.





Музей Ferrari в Маранелло и музей в Модене, посвященный основателю компании Энцо Феррари, с оптимизмом завершают 2021 год. Возобновление работы музеев после периода вынужденного закрытия является несомненным признаком оживления туризма, которое, в частности, сопровождается значительным приростом итальянской публики (+70 %), проявляющей все больший интерес к достопримечательностям нашей страны.