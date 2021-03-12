На новой выставке, организованной в помещении Officina (оригинальная мастерская) музея Энцо Феррари в Модене, впервые собраны несерийные автомобили, которые были изготовлены Ferrari и персонализированы в тесном сотрудничестве с Джанни Аньелли, получившим прозвище «Адвокат». Эта уникальная коллекция представляет собой свидетельство гармонии, которая царила более пятидесяти лет в отношениях между одними из самых харизматичных и авторитетных личностей ХХ века.

«Джанни Аньелли и Ferrari. Элегантность легенды» — это дань уважения завода в Маранелло человеку, сыгравшему огромную роль в его судьбе сначала в качестве постоянного заказчика, а затем — привилегированного советника и партнера, в честь столетия со дня его рождения.



Будучи поклонником «Гарцующей лошади» с юных лет, Аньелли с неизменной вежливостью и уважением предлагал очень оригинальные и персонализированные версии некоторых моделей. С другой стороны, Энцо Феррари понимал, что влияние, эстетический вкус и личность заказчика, очень близкого к заводу и привыкшего работать над эксклюзивными проектами, могли помочь в принятии успешных и дальновидных решений. Плодом этих тесных отношений стали автомобили, отличающиеся неповторимой притягательностью, которыми Джанни Аньелли управлял с присущими ему сдержанностью и скромностью.



Так произошло с Ferrari 166 MM, строгая элегантность которой настолько поразила Аньелли на Туринском автосалоне в 1948 году, что он наградил ее оригинальным термином «баркетта»: с тех пор так называют все гоночные модели с открытым кузовом. Эта машина, отличающаяся изысканной отделкой в сине-зеленых тонах и персонализированным салоном, стала первой несерийной моделью, которую завод в Маранелло изготовил для Адвоката.



Следующим автомобилем, отражавшим личность этого особенного заказчика, стал Ferrari 212 Inter 1952 года; для него были созданы уникальные детали и расцветка, впоследствии завоевавшие огромную популярность: двухцветная окраска, сочетавшая «семейный» синий цвет (Blu 456) с кремовым оттенком крыши (Bianco Magnolia), а также две мощные фары, позволявшие насладиться скоростью даже в ночное время.



Выставку продолжает неподвластное времени великолепное купе 375 America, изготовленное Ferrari в 1955 году благодаря творческому симбиозу с Баттистой «Pinin» Фариной. Адвокат был мгновенно очарован им и захотел установить в центре тоннеля созданного для него экземпляра драгоценный хронограф, который вместе с изысканной отделкой салона придал этому автомобилю истинную уникальность.



В 1959 году еще одним плодом многолетней крепкой дружбы между Джанни Аньелли и Энцо Феррари стал новый шедевр — Ferrari 400 Superamerica. Эта уникальная модель, которой посетители могут полюбоваться в музее Энцо Феррари, была изготовлена кузовным ателье Pininfarina; она задала новые каноны стиля для автомобилей категории Gran Turismo, открыв новую главу в их истории.



Кроме того, в музее выставлено купе 365 P Speciale 1966 года, формы которого были продиктованы потребностями гоночного мира; кузовному ателье Pininfarina удалось великолепно воплотить эту концепцию в двух трехместных прототипах с центрально расположенным местом водителя. Экземпляр, заказанный Джанни Аньелли, отличается элегантной ливреей серебристого цвета с черным молдингом, расположенным вдоль поясной линии.



В 1984 году Ferrari представила знаменитый автомобиль Testarossa, для которого не предусматривалась версия с откидным верхом. Два года спустя именно Адвокат заказал кузовному ателье Pininfarina эту прославленную модель в версии спайдер, которая была украшена такими изысканными деталями, как капот двигателя нового дизайна и была выполнена в тонах, часто встречавшихся в его творениях: открывающийся верх кремового цвета Bianco Magnolia, серая ливрея в оттенке Nurburgring, синяя отделка салона. Коллекция Джанни Аньелли не могла обойтись без еще одной легендарной модели, легко узнаваемой благодаря революционному силуэту, — Ferrari F40: в 1989 году адвокат заказал специальную версию, отличающуюся черной тканью обшивки сидений и электронным сцеплением Valeo.



В 2000 году Аньелли доверил кузовному ателье Pininfarina проект еще более экстремального автомобиля в кузове типа «баркетта», который был изготовлен в единственном экземпляре; на этот раз за основу был взят дизайн модели 360 Spider. Этот автомобиль в ливрее серебристо-серого цвета, дополненной элегантными синими оттенками, стал свадебным подарком для Луки ди Монтедземоло.



Венчает выставку болид «Формулы-1» 2003 года, представляющий собой квинтэссенцию невероятных технологических и спортивных достижений. Команда Scuderia Ferrari представила его публике 7 февраля 2003 года, посвятив этот автомобиль памяти Джанни Аньелли, ушедшего из жизни 24 января. Для всего сообщества Ferrari это было самым искренним признанием заслуг незабвенного заказчика и партнера, а также утонченного, сдержанного и сыгравшего важнейшую роль в судьбе компании попутчика.