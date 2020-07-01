С февраля 2015 года по январь 2016 года в музее Энцо Феррари проходила выставка, воссоздавшая встречу двух мужчин, известность которых не знает границ; они кардинально отличались в выборе профессии, однако были очень похожи с точки зрения харизмы, успеха, амбиций и славы: Энцо Феррари и Лучано Паваротти.

Феррари родился в 1898 году, а Паваротти — в 1935 году, спустя 37 лет, однако вершины успеха они достигли почти в одно и то же время: когда Паваротти добился первого серьезного признания на сцене в 60-х годах, Феррари, который начал создавать автомобили под своим именем в 1947 году, окончательно подтвердил свой талант конструктора, побеждая на гоночных трассах по всему миру и продавая свои дорожные автомобили мировым знаменитостям.



Музей Энцо Феррари подготовил эту выставку, посвященную великому тенору, в сотрудничестве с Fondazione Luciano Pavarotti (фонд им. Лучано Паваротти).



Не упустите возможность погрузиться в это представление в режиме онлайн посредством виртуального тура: «MEF 2015: Дань уважения Паваротти от компании Ferrari».