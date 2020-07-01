Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана»

Выставка посвящена семидесятилетию побед «Гарцующего жеребца» в самой известной в мире гонке на выносливость.

Посетители смогут погрузиться в историю 36 побед, одержанных на французской гоночной трассе, благодаря автомобилям, ставшим главными героями знаменитых гонок, а также мультимедийным и интерактивным материалам.



Выставку открывает экземпляр 166 MM Barchetta Touring, аналогичный модели, за рулем которой барон Селсдон и Луиджи Кинетти выиграли дебютную гонку Ferrari в Ле-Мане 26 июня 1949 года.



Экспонатом, без которого невозможно было обойтись, стал автомобиль 488 GTE, который привел Алессандро Пьера Гуиди, Джеймса Каладо и Даниэля Серру к победе в последнем французском марафоне семьдесят лет спустя после первого триумфа модели 166 MM. Посетители смогут вновь пережить этот успех с помощью «Le Mans Experience»; им также предоставляется возможность виртуально попробовать свои силы за рулем 488 GTE на трассе гонки «24 часа Ле-Мана» в симуляторе, размещенном на выставке.