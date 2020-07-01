В распоряжение желающих примерить на себя роль механика предоставлен болид «Формулы-1» для проведения классического пит-стопа — операции по замене шин. В целях соблюдения дистанции между участниками только один человек за раз сможет попробовать свои силы на одном переднем колесе. В ходе выполнения задачи засекается время замены шины и ведется фотосъемка участников.
По завершении мероприятия все посетители, желающие получить на память оригинальный сувенир, могут сделать одну или несколько фотографий рядом с болидом.
Предварительная запись для участия в замене шин
Мероприятие «Замена шин» предусмотрено для небольших групп и по предварительной записи; участникам могут быть предоставлены одна или несколько фотографий в печатном формате в элегантном альбоме с логотипом Ferrari или в цифровом формате.
Для получения информации о стоимости и наличии мест направьте запрос по адресу электронной почты: museo@ferrari.com .