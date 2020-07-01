Ниже перечислен ряд преимуществ этой инновационной программы, которая разрабатывается в соответствии с пожеланиями компаний и групп частных посетителей:
Обратитесь к сотрудникам музеев Ferrari за помощью в организации пребывания, которое запомнится вам надолго: eventi@museiferrari.com
Билет «VIP Ferrari & Pavarotti» 60 евро
Билет «VIP Ferrari & Pavarotti» 48 евро
Билет также можно активировать после мероприятия: он становится именным только в момент начала использования, в связи с чем может представлять собой необычное вознаграждение или поощрительную премию для всех участников или только некоторых гостей (топ-менеджеров, ведущих партнеров).
Для туристических агентств, туроператоров и организаторов конференций предусмотрены специальные условия: info@discoverferraripavarottiland.it