Logo

Музеи Ferrari

События и регион

Музеи и традиционные продукты Эмилии

Программа Discover Ferrari & Pavarotti Land — это уникальное предложение, которое можно совместить с любым мероприятием.
Музеи Ferrari предлагают уникальные локации для организации встреч, вечерних и поощрительных мероприятий, а также программ по сплочению коллектива.

Гости, сопровождающие лица и группы частных посетителей или сотрудников компаний смогут прикоснуться к волшебному миру «Гарцующего жеребца», а также познакомиться с культурой и гастрономическими традициями такого богатого региона, как Модена и ее окрестности.

Ниже перечислен ряд преимуществ этой инновационной программы, которая разрабатывается в соответствии с пожеланиями компаний и групп частных посетителей:

  • удобное расположение, позволяющее легко добраться из любой точки Италии (в том числе ежедневный трансфер с автовокзала г. Болоньи);
  • гарантия предоставления услуг каждый день;
  • программа действует в течение всего дня (срок может быть продлен по запросу);
  • в обслуживание включены комфортабельные автобусы, курсирующие между всеми точками назначения;
  • экскурсии с гидом и небольшие дегустации, проводимые нашим персоналом, благодаря чему вам не нужно прилагать дополнительных организационных усилий;
  • отсутствие ограничений по количеству участников;
  • возможность создания индивидуальных программ для групп высокопоставленных гостей;
  • возможность совмещения вечернего мероприятия (ужин, аперитив или коктейль) с насыщенной программой, занимающей весь день;
  • организация альтернативной программы для сопровождающих лиц, проводимой одновременно с встречами, презентациями и конференциямиn;
  • создание формул поощрения для использования во время мероприятия или возможность продления программы даже после его окончания.

Обратитесь к сотрудникам музеев Ferrari за помощью в организации пребывания, которое запомнится вам надолго: eventi@museiferrari.com

DISCOVER FERRARI & PAVAROTTI LAND

СТОИМОСТЬ

Билет «VIP Ferrari & Pavarotti» 60 евро

  • бутылка бальзамического уксуса IGP
  • посещение музея Ferrari в Маранелло и музея Энцо Феррари
  • билет и трансфер на всех этапах тура Discover Ferrari & Pavarotti Land

Билет «VIP Ferrari & Pavarotti» 48 евро

  • посещение музея Ferrari в Маранелло и музея Энцо Феррари
  • билет и трансфер на всех этапах тура Discover Ferrari & Pavarotti Land

Билет также можно активировать после мероприятия: он становится именным только в момент начала использования, в связи с чем может представлять собой необычное вознаграждение или поощрительную премию для всех участников или только некоторых гостей (топ-менеджеров, ведущих партнеров).

Для туристических агентств, туроператоров и организаторов конференций предусмотрены специальные условия: info@discoverferraripavarottiland.it

  • Программа
  • Стоимость
  • Билеты