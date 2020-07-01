Программа Discover Ferrari & Pavarotti Land — это уникальное предложение, которое можно совместить с любым мероприятием.

Музеи Ferrari предлагают уникальные локации для организации встреч, вечерних и поощрительных мероприятий, а также программ по сплочению коллектива.Гости, сопровождающие лица и группы частных посетителей или сотрудников компаний смогут прикоснуться к волшебному миру «Гарцующего жеребца», а также познакомиться с культурой и гастрономическими традициями такого богатого региона, как Модена и ее окрестности.

Ниже перечислен ряд преимуществ этой инновационной программы, которая разрабатывается в соответствии с пожеланиями компаний и групп частных посетителей:

удобное расположение, позволяющее легко добраться из любой точки Италии (в том числе ежедневный трансфер с автовокзала г. Болоньи);



гарантия предоставления услуг каждый день;



программа действует в течение всего дня (срок может быть продлен по запросу);



в обслуживание включены комфортабельные автобусы, курсирующие между всеми точками назначения;



экскурсии с гидом и небольшие дегустации, проводимые нашим персоналом, благодаря чему вам не нужно прилагать дополнительных организационных усилий;



отсутствие ограничений по количеству участников;



возможность создания индивидуальных программ для групп высокопоставленных гостей;



возможность совмещения вечернего мероприятия (ужин, аперитив или коктейль) с насыщенной программой, занимающей весь день;



организация альтернативной программы для сопровождающих лиц, проводимой одновременно с встречами, презентациями и конференциямиn;



создание формул поощрения для использования во время мероприятия или возможность продления программы даже после его окончания.

Обратитесь к сотрудникам музеев Ferrari за помощью в организации пребывания, которое запомнится вам надолго: eventi@museiferrari.com