Музей Ferrari — это идеальное место для организации эксклюзивных мероприятий: его залы поражают воображение гостей. Гости погружаются в атмосферу, пронизанную притягательностью и стилем, в которой они могут прикоснуться к традиционным ценностям «Гарцующего жеребца»: страсть к соревнованиям, технологические инновации, командный дух и внимание к заказчику.

После закрытия для посетителей музей предоставляет в распоряжение гостей свои выставочные площади и персонал, который окажет поддержку на всех этапах подготовки и проведения мероприятия. Поощрительные или обучающие мероприятия, презентации продукции, торжества, встречи руководителей: для каждого типа мероприятий предусмотрена индивидуальная концепция, которая, помимо прочего, может включать в себя экскурсии с гидом, ужины и аперитивы, выступления на согласованную с заказчиками тему.