В 2017 году в музее Энцо Феррари прошла важная выставка некоторых из самых красивых и ярких моделей Ferrari всех эпох, которые очаровали величайших звезд кино, шоу-бизнеса и спорта.

История Ferrari — это не только гонки, победы, технические характеристики и автосалоны.



В ее создании также принимают участие знаменитые мужчины и женщины: спортсмены, актеры, музыканты и автогонщики, взошедшие на олимп в своем деле и в ходе своей карьеры поддавшиеся очарованию автомобилей мечты с символом «Гарцующего жеребца».



Представители спортивного мира и шоу-бизнеса, объединенные страстным увлечением красными спортивными автомобилями. Продолжительная и глубокая страсть или мимолетная и яркая увлеченность, сравнимая с влюбленностью.