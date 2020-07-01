В выставке «Driven by Enzo» представлены четырехместные модели, за руль которых садился сам Феррари.

Обычно Энцо Феррари лично испытывал каждый автомобиль, выпущенный на заводе в Маранелло, но не все они становились частью его повседневной жизни.

На выставке «Driven by Enzo» были представлены модели, за руль которых Энцо садился в ежедневных поездках: для таких маршрутов он предпочитал четырехместные автомобили благодаря типичному для них сочетанию комфорта и спортивного характера.

Первой такой моделью, полюбившейся ему с первого взгляда, стала 250 GT 2+2 1960 года, которая навсегда осталась в его сердце.