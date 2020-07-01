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ДВЕРИ МУЗЕЕВ FERRARI ОТКРЫТЫ ДЛЯ ШКОЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Музеи Ferrari предлагают школам всех ступеней насыщенную образовательную программу, чтобы познакомить детей и подростков с истоками и историей легенды Ferrari.

Итальянская компания, являющаяся символом совершенства во всем мире, производственные процессы, команда итальянских и международных профессионалов, стиль и двигатели, мир «Формулы-1»: это лишь некоторые из тем, рассматриваемых на семинарах, которые проводятся в двух музеях. Образовательные программы подходят для разных возрастов и профилей обучения, от науки и техники до искусства и истории, от спорта до экономики.
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Музей в Маранелло предлагает семинары продолжительностью 75 минут каждый преимущественно на научно-технические и маркетинговые темы, а также занятия, посвященные сплочению коллектива.

Уроки проводятся в специальной аудитории, вмещающей 25–28 учеников, с использованием интерактивных техник, механических компонентов и аудиовизуальных материалов.

По запросу с занятием можно совместить экскурсию по музею по сниженной цене.

Для получения дополнительной информации направьте запрос по адресу электронной почты: museo@ferrari.com .

  • Обучение
  • КРАСНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ КАМПУСЫ
  • Билеты