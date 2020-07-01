С февраля 2019 года в музее Модены проходила выставка некоторых из самых элегантных автомобилей за всю историю Ferrari, которые заложили каноны стиля тех эпох, когда они были созданы.

Чувства, порождаемые творениями Ferrari, оживают в изысканной игре бесконечно перекликающихся элементов и взаимного влияния автомобилей и легенд дизайна, звезд музыки и кино. Превосходный пример того, как автомобиль может стать символом вечной и универсальной красоты. Посетители смогли прикоснуться к воплощениям столь редкой красоты на выставке «Шедевры, неподвластные времени».