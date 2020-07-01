Большая выставка, посвященная Scuderia Ferrari — самой успешной команде «Формулы-1» за всю историю, название которой является символом автоспорта, объединяющим целую страну и миллионы поклонников по всему миру.

Автомобили, представленные на выставке в музее Ferrari в Маранелло, являются вехами более чем 90-летней славной истории команды начиная с Alfa Romeo 8C 2300 Spider, ливрея которой в 1932 году впервые была украшена «Гарцующим жеребцом», и заканчивая SF71H — одноместным автомобилем, за рулем которого Себастьян Феттель и Кими Райкконен соревновались в 2018 году.



О периоде времени, начало и конец которого отмечены этими двумя автомобилями, рассказывают знаменитые модели, ставшие главными героями сложнейших гонок, вошедших в историю побед и порой досадных поражений. Эти автомобили являются воплощением мечты основателя, а также приверженности, решимости и стремления к инновациям команды, которой удалось навсегда связать свою историю с историей «Формулы-1».



31 победа в чемпионате мира, из которых 15 на счету пилотов и 16 на счету конструкторов, — это беспрецедентный рекорд, который команда из Маранелло стремится защищать и подтверждать каждый год с той же страстью, что и на заре своей истории.



Кроме того, выставка отдает должное победам в чемпионатах среди автомобилей с закрытыми колесами.