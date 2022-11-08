Ибица, второй по величине из Балеарских островов, известна многим как место проведения вечеринок. Именно здесь находится самый большой в мире ночной клуб, вмещающий 11 000 человек, где также проводятся бесконечные пенные и лодочные вечеринки, а ещё 57 различных пляжей, на которых можно танцевать всю ночь напролет.
Но, как вам расскажут участницы первого женского тура Ferrari GT, здесь также есть более 500 км захватывающих трасс, которые извилистым шоссе пролегают через покрытые пышным лесом холмы с ярко-оранжевым грунтом.
Посмотрите, как женская группа тура Ferrari GT наслаждается всем, что может предложить Ибица, от извилистых дорог до пятиразового питания и красивых отелей
Именно эти дороги делают Ибицу идеальным местом для остановки в рамках тура GT Ferrari, нового опыта, включающего в себя не только верх удовольствия от вождения, но и дарящего новые дружеские отношения, уникальные впечатления и воспоминания, которые останутся на долгие годы.
В течение трех дней в конце сентября первая группа женщин собралась вместе, чтобы прокатиться на своих сверкающих Ferrari по Ибице, проникнувшись истинным духом острова, наслаждаясь лучшими блюдами кухни и посетив 300-летнюю фермерскую усадьбу, предлагающую концепцию «от фермы к столу».
Ибица имеет очень интересную историю, насчитывающую тысячи лет. Когда-то на неё претендовала Римская империя. Но в наши дни, по крайней мере, на одной половине острова всё гораздо более спокойно.
В первый день собрались 13 участниц со своими спутниками, которые привезли с собой фантастическое количество «Гарцующих жеребцов», включая 812 GTS, три F8 Spider, Portofino M и сверкающий двухцветный 296 GTB, один из последних автомобилей Ferrari, под капотом которого установлен гибридный двигатель V6 объемом 3 литра и мощностью около 654 л.с.
Это был первый женский выпуск Ferrari GT, и все участницы описали его как «потрясающий опыт» и пришли к единому мнению, что он должен стать первым из многих
Благодаря тому, что на Ибице 300 дней в году светит солнце, погода была по-настоящему теплой, и группа начала свое путешествие с того, что проехала по маршруту тура, подготовив автомобили и проверив мобильные телефоны, чтобы максимально сосредоточиться на предстоящей задаче. Оттуда было рукой подать до «звуковой терапии» - целостного подхода к релаксации, в котором используются различные инструменты для восстановления психического, эмоционального и физического благополучия.
Затем они сели в Ferrari, чтобы отправиться в автомобильный панорамный тур протяжённостью 79 км, пробираясь через покрытые соснами холмы и пейзажи Ибицы, прежде чем домчаться по шоссе C-731 к пятизвездочному отелю Nobu в бухте Таламанка - одному из самых желанных мест на Ибице со 152 дизайнерскими номерами, четырьмя барами и оазисом спокойствия поодаль от оживленных ночных клубов, расположенных рядом. С заходом солнца стали подавать вкусные блюда и завязываться прочные дружеские отношения.
Помимо поистине незабываемых впечатлений от вождения, группа установила тесные связи благодаря общению и мероприятиям, включая «звуковую терапию» и поездку к действующему маяку на северном побережье
Второй день тура был более ориентирован на вождение: в 9.30 утра группа отправилась в 45-километровое путешествие на север. Первая остановка была сделана для того, чтобы выпить кофе в Los Enamorados, очаровательном месте в гавани Портинаткс с красивым маяком. Затем они снова отправились в путь, чтобы пообедать в одном из лучших ресторанов Ибицы на пляже Атзаро, а после обеда заняться йогой на берегу моря.
И наконец, в последний день завершающим туром по острову стал проезд в 55 км. Рев двигателей V12 эхом разносился по холмам, а вереница «Гарцующих жеребцов» добавляла яркие краски к залитому солнцем пейзажу, также как и дамы, которые элегантно управляли машинами.
Затем экскурсия завершилась обедом в Финкаделике, 300-летней усадьбе, расположенной на 20 акрах земли, с рынком и продуктами, выращенными биодинамическим методом.
«Гарцующие жеребцы», привезенные на остров женщинами, были впечатляющими, включая F8 Spider, 296 GTB и Portofino M
По мере того, как приближалось время отправляться домой, чувства женщин, участвовавших в мероприятии, были в подавляющем большинстве положительными, и одна из них сказала: «Было удивительно оказаться на этом прекрасном острове, и наконец-то мы, женщины, получили возможность водить машину без мужчин так же, как они!»
Другая добавила: «Это было просто фантастически. У нас у всех одна и та же страсть к Ferrari, но мы говорим всегда о разных машинах, которые мы привезли сюда». Одна команда, состоящая из матери и дочери, принимавшая участие в F8, отметила: «Мы очень гордимся тем, что являемся частью этого особенного события, с такой замечательной организацией, в таком прекрасном месте. Ferrari для нас - это воплощение мечты в реальность. Прямо какое-то волшебство».