Именно эти дороги делают Ибицу идеальным местом для остановки в рамках тура GT Ferrari, нового опыта, включающего в себя не только верх удовольствия от вождения, но и дарящего новые дружеские отношения, уникальные впечатления и воспоминания, которые останутся на долгие годы.

В течение трех дней в конце сентября первая группа женщин собралась вместе, чтобы прокатиться на своих сверкающих Ferrari по Ибице, проникнувшись истинным духом острова, наслаждаясь лучшими блюдами кухни и посетив 300-летнюю фермерскую усадьбу, предлагающую концепцию «от фермы к столу».

Ибица имеет очень интересную историю, насчитывающую тысячи лет. Когда-то на неё претендовала Римская империя. Но в наши дни, по крайней мере, на одной половине острова всё гораздо более спокойно.

В первый день собрались 13 участниц со своими спутниками, которые привезли с собой фантастическое количество «Гарцующих жеребцов», включая 812 GTS, три F8 Spider, Portofino M и сверкающий двухцветный 296 GTB, один из последних автомобилей Ferrari, под капотом которого установлен гибридный двигатель V6 объемом 3 литра и мощностью около 654 л.с.