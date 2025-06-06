Гонки
Почему Лидирующая Команда Ferrari Пропустила Ле-Ман 1972 Года
Одни истории становятся легендами, а другие продолжают удивлять даже спустя десятилетия. С этой точки зрения архив Ferrari представляет собой замечательную сокровищницу: место, где легенда Ferrari продолжает развиваться, пополняясь удивительными фрагментами прошлого, выходящими на свет. Так, случайно, можно наткнуться на серую папку, на которой красной ручкой от руки написано: «Пресс-релизы 1972 года». Внутри содержатся десятки страниц и документов, причём некоторые из них были написаны самим Энцо Феррари его фирменными фиолетовыми чернилами, которые постепенно выцветают на пожелтевшей от времени бумаге.
1972 год стал знаменательным для Ferrari в чемпионате мира по гонкам на спортивных автомобилях, когда спорткар 312 P одержал победу во всех десяти гонках. Каждый заезд завершался двумя Ferrari на подиуме: в восьми гонках они финишировали первыми и вторыми, а в Монце команда заняла первое и третье места. Кульминационный момент наступил в Цельтвеге, где все четыре Ferrari заняли первые четыре позиции. Андретти и Икс стали парой с наибольшим количеством побед — четыре. При этом бельгийский гонщик одержал еще две победы вместе с Регаццони и Редманом. Редман одержал победу дважды, во второй раз с Мерцарио, который также отпраздновал победу с Мунари в гонке «Targa Florio». Однако в тот незабываемый год в календаре отсутствовало одно важное событие: гонка «24 часа Ле-Мана».
Чтобы понять почему, нам нужно вернуться назад. В 1972 году правила Чемпионата спортивных автомобилей изменились, положив конец эпохе 5,0-литровых автомобилей, к которым относилась модель 512, и введя новые правила для автомобилей с двигателями объёмом 3 литра Группы 6. Модель 312 P, над которой Ferrari начала работать в 1970 году, имела лишь отдаленное родство со спорткаром 312 P 1969 года и была существенно переработана командой Мауро Форгьери, включая 3000-кубовый оппозитный 12-цилиндровый двигатель мощностью 460 HP, заимствованный из Формулы-1, который заменил двигатель V12 её предшественника.
Эта техническая эволюция привела к некоторой путанице в прессе, которая начала называть автомобиль - «312 PB», чтобы отличать его от более ранней модели, поскольку буква «B» была отсылкой к компоновке оппозитного 12-цилиндрового двигателя типа «Boxer». Это название получило настолько широкую известность, что Франко Гоцци, тогдашний глава отдела по связям с общественностью Ferrari, опубликовал официальное сообщение для итальянской прессы, датированное 25 января 1972 года и сохранившееся в архиве. В нем уточнялось, что прототип назывался 312/P, а не 312/PB, «поскольку буква B используется для обозначения автомобилей Ferrari 312 Формулы-1, в числе которых были построены B1, B2 и нынешний B2/72, вслед за которым, как мы ожидаем, последует B3».
Оппозитный 12-цилиндровый двигатель, созданный на базе двигателя Ferrari для Формулы-1, идеально подходил для скоростных поездок на короткие расстояния. Однако он так и не завершил 24-часовую симуляцию, что вызвало у инженеров Ferrari беспокойство по поводу предстоящего соревнования в Ле-Мане. Было принято решение отказаться от участия в легендарной французской гонке. «Ferrari не примет участия в предстоящей гонке «24 часа Ле-Мана», — говорилось в пресс-релизе, до сих пор хранящемся в архивах. «Это решение основано исключительно на том факте, что французская гонка не может быть включена в техническую и спортивную программу автомобиля Ferrari 312 P, который ориентирован на чемпионат мира по гонкам на спорткарах, состоящий из гонок на дистанцию 1000 км или шестичасовых заездов. Компания Ferrari выражает свои сожаления поклонникам автоспорта и организаторам Ле-Мана в связи с неизбежным отказом от участия». Эта новость, как и следовало ожидать, вызвала ажиотаж и породила множество домыслов, в том числе слухи о том, что поддерживаемая заводом североамериканская гоночная команда (NART) может выставить спорткар 312 P. И снова Франко Гоцци пришлось давать разъяснения.
Сохранившийся в архиве документ от 5 июня 1972 года гласит: «Что касается сообщений об участии Ferrari 312 P в гонке «24 часа Ле-Мана» под флагом NART, компания Ferrari, подтверждая пресс-релиз, опубликованный 31 мая, уверяет, что ни один из семи построенных автомобилей 312 P Boxer не был продан или передан в аренду». Несмотря на отсутствие в Ле-Мане, сезон 1972 года для модели 312 P остается одним из самых ярких в истории автоспорта, а связанные с этим документы, сохранившиеся в архиве Ferrari, вызывают глубочайший интерес.