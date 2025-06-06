Почему Лидирующая Команда Ferrari Пропустила Ле-Ман 1972 Года

Одни истории становятся легендами, а другие продолжают удивлять даже спустя десятилетия. С этой точки зрения архив Ferrari представляет собой замечательную сокровищницу: место, где легенда Ferrari продолжает развиваться, пополняясь удивительными фрагментами прошлого, выходящими на свет. Так, случайно, можно наткнуться на серую папку, на которой красной ручкой от руки написано: «Пресс-релизы 1972 года». Внутри содержатся десятки страниц и документов, причём некоторые из них были написаны самим Энцо Феррари его фирменными фиолетовыми чернилами, которые постепенно выцветают на пожелтевшей от времени бумаге.

1972 год стал знаменательным для Ferrari в чемпионате мира по гонкам на спортивных автомобилях, когда спорткар 312 P одержал победу во всех десяти гонках. Каждый заезд завершался двумя Ferrari на подиуме: в восьми гонках они финишировали первыми и вторыми, а в Монце команда заняла первое и третье места. Кульминационный момент наступил в Цельтвеге, где все четыре Ferrari заняли первые четыре позиции. Андретти и Икс стали парой с наибольшим количеством побед — четыре. При этом бельгийский гонщик одержал еще две победы вместе с Регаццони и Редманом. Редман одержал победу дважды, во второй раз с Мерцарио, который также отпраздновал победу с Мунари в гонке «Targa Florio». Однако в тот незабываемый год в календаре отсутствовало одно важное событие: гонка «24 часа Ле-Мана».