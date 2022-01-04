И вот этот день настал. Около 10 лет назад я приобрел свой первый Ferrari — подержанный 458 Italia. Любопытный факт об этом автомобиле: незадолго до моего первого приезда в Маранелло я покатался на такой же модели. Поэтому, когда я сел за руль во время тест-драйва в Сеуле, мне показалось, что нас свела судьба.

Мое первое «свидание» с моделью 458 состоялось ночью, что сделало его еще более особенным. Я настолько влюбился в этот автомобиль, что приобрел его практически сразу. Этот тест-драйв — одно из самых лучших, захватывающих и незабываемых впечатлений в моей жизни.

Несмотря на то, что сейчас у меня нет этой модели, она занимает особое место в моем сердце, в том числе потому, что именно на этом автомобиле мы с женой совершили нашу первую совместную поездку. Мы поехали в город Кенджу в 300 км к юго-востоку от Сеула. Она ехала довольно быстро, и я никогда не забуду улыбку на ее лице — так ей нравилось находиться за рулем.