В автомобилях Ferrari есть что-то такое, что всегда оставляет неизгладимый след и делает их незабываемыми. В Южной Корее я не знаю ни одного члена возглавляемого мной клуба владельцев Ferrari, кто не смог бы вспомнить, каким был первый автомобиль под маркой «Гарцующего жеребца», который они увидели.
Со мной это случилось, когда я был еще мальчишкой: Ferrari 360 Modena цвета Rosso Corsa проплыла мимо меня по улице Сеула — города, в котором я прожил всю свою жизнь. Меня поразила не только красота линий; я был также впечатлен потрясающим звучанием. Я мгновенно влюбился в Ferrari и с того дня мечтал, что однажды у меня появится такой автомобиль.
Увлечение Джея Парка Ferrari началось, когда Rosso Corsa 360 Modena проплыла мимо него по улицам Сеула — города, в котором он прожил всю свою жизнь
И вот этот день настал. Около 10 лет назад я приобрел свой первый Ferrari — подержанный 458 Italia. Любопытный факт об этом автомобиле: незадолго до моего первого приезда в Маранелло я покатался на такой же модели. Поэтому, когда я сел за руль во время тест-драйва в Сеуле, мне показалось, что нас свела судьба.
Мое первое «свидание» с моделью 458 состоялось ночью, что сделало его еще более особенным. Я настолько влюбился в этот автомобиль, что приобрел его практически сразу. Этот тест-драйв — одно из самых лучших, захватывающих и незабываемых впечатлений в моей жизни.
Несмотря на то, что сейчас у меня нет этой модели, она занимает особое место в моем сердце, в том числе потому, что именно на этом автомобиле мы с женой совершили нашу первую совместную поездку. Мы поехали в город Кенджу в 300 км к юго-востоку от Сеула. Она ехала довольно быстро, и я никогда не забуду улыбку на ее лице — так ей нравилось находиться за рулем.
Помимо SF90 Spider, Джей заказал 812 GTS, чтобы пользоваться им на клубных мероприятиях и во время трек-дней
Теперь у нее есть своя Ferrari, GTC4Lusso T, на которой она ездит очень часто, практически каждый день. У меня не получается проводить столько времени, сколько я бы хотел, с моей 488 Pista Piloti — первой в своем роде в Южной Корее.
Я надеюсь, что скоро это изменится, так как я заказал еще две Ferrari: SF90 Spider и 812 GTS. Сейчас я в основном сажусь за руль своего «Гарцующего жеребца» на мероприятиях клуба владельцев и во время трек-дней. Но я люблю поездки, в которые мы выбираемся вместе с женой в выходные. Мы называем нашими Taegeukgi, гонками в честь дня государственного флага, поскольку наши автомобили — машина моей жены оттенка Blue Abu Dhabi и моя, окрашенная в Rosso Corsa, — воспроизводят два цвета нашего государственного флага: синий и красный. У наших машин Ferrari есть имена: ее автомобиль мы называем Лулу, а мой — Лоло.
Страсть Джея заставляет его путешествовать по всему миру: от гонок на ледяном льду Новой Зеландии до таких событий, как Universo Ferrari в Маранелло в 2019 году
Мы с женой вместе участвовали во многих развлекательных мероприятиях, таких как Corso Pilota on Ice в Новой Зеландии, где мы ездили по льду на автомобилях Ferrari GTC4Lusso, предоставленных Ferrari New Zealand в аренду, и Universo Ferrari в Маранелло в 2019 году. Какие воспоминания...
С 2019 года я также участвую в чемпионате Ferrari Challenge. В моей первой гонке в Мельбурне в 2019 году я занял первое место в категории, благодаря чему сразу перешел из класса Coppa Shell AM в класс Coppa Shell. Главным призом для меня стала бы победа в Finali Mondiali в Италии. Но это мечта. Собственно как и вся моя история с Ferrari: история мечты, которая сбылась.