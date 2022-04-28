Одним из преимуществ киберспорта по сравнению с его аналогами из реального мира является способность совершенствоваться и быстро адаптироваться к переменам, и в этом сезоне уже произошли значительные изменения и улучшения. Для Ferrari 2022 год знаменует собой новую эру, поскольку киберспортивная команда Академия пилотов Ferrari становится киберспортивной командой Скудерия Феррари Велас ввиду прихода нового титульного партнера, швейцарской компании Velas, занимающейся созданием и интеграцией технологических продуктов и услуг, во главе с группой специалистов, состоящей из инженеров, кодировщиков, исследователей и математиков. Иначе говоря, идеальная совместимость.





К уже существующей команде опытных гонщиков — итальянцу Дэвиду Тоницца и англичанину Брендону Ли — присоединился Камиль Павловски из Польши, который выиграл прошлогоднюю серию Ferrari Esports, финишировав в тройке лучших в каждой гонке за рулем своего 488 Challenge Evo.