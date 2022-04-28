Различные гоночные турниры, доступные всем, у кого есть консоль, привлекли беспрецедентное количество участников. В прошлогодней серии Ferrari Esports в первых квалификационных заездах уже приняли участие 34 000 гонщиков. Прибавьте к этому шесть чемпионатов от Формулы-1 до Ле-Мана и вы получите вид спорта, который уже никак нельзя считать новинкой.
Добро пожаловать в мир киберспортивной команды Скудерия Феррари Велас
Одним из преимуществ киберспорта по сравнению с его аналогами из реального мира является способность совершенствоваться и быстро адаптироваться к переменам, и в этом сезоне уже произошли значительные изменения и улучшения. Для Ferrari 2022 год знаменует собой новую эру, поскольку киберспортивная команда Академия пилотов Ferrari становится киберспортивной командой Скудерия Феррари Велас ввиду прихода нового титульного партнера, швейцарской компании Velas, занимающейся созданием и интеграцией технологических продуктов и услуг, во главе с группой специалистов, состоящей из инженеров, кодировщиков, исследователей и математиков. Иначе говоря, идеальная совместимость.
К уже существующей команде опытных гонщиков — итальянцу Дэвиду Тоницца и англичанину Брендону Ли — присоединился Камиль Павловски из Польши, который выиграл прошлогоднюю серию Ferrari Esports, финишировав в тройке лучших в каждой гонке за рулем своего 488 Challenge Evo.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс вручают Камилю Павловски трофей чемпиона Ferrari Esports Series
Мало того, что эта победа гарантировала 24-летнему игроку место в команде Ferrari, она также позволила ему получить поздравления от Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в Италии, которые вручили ему главный приз чемпиона Ferrari Esports Series - прямое свидетельство того, что Скудерия уделяет большое внимание киберспорту.
Вступление в команду Scuderia Ferrari Velas Esports знаменует для гонщиков кульминацию многолетнего упорного труда. Дэвид Тоницца — выпускник Академии киберспорта Жана Алези, чемпион мира F1 Esports 2019 и чемпион соревнований GTWC Esports Endurance Series 2021. Среди наград Брендона Ли — титул чемпиона мира F1 Esports в 2017 и 2018 годах.
За кулисами виртуальной серии Ле-Ман в январе этого года
Сама гонка разработана так, чтобы быть максимально приближенной к реальности. Например, на финальном этапе виртуальной серии Ле-Ман, состоявшемся в январе этого года, команда FDA Esports столкнулась со всеми вызовами реального мира, и знание изменения погоды в течение суток оказалось необходимым для того, чтобы определить какие шины использовать и как долго. Гонки проходили под пристальным вниманием солидной телестудии с четырьмя камерами, а комментаторы и гости (в том числе Шарль Леклер) следили за прогрессом на площади в тридцать квадратных метров, где располагалась консоль для инженера, тренера и менеджера проекта, два симулятора для пилотов и даже диван для отдыха.
Дэвид Тоницца — чемпион мира F1 Esports 2019
В другом месте в этом месяце стартовал чемпионат Mobileye GT World Challenge Esports Championships, где Дэвид Тоницца начал сезон, заняв второе место на трассе в Мизано. Для новичка Камиля Павловски все, как и в реальных гонках, оказалось намного сложнее, поскольку столкновение в самом начале и штраф за задержку отбросили его на 17-е место. Тем не менее, его выступление всё же доказало, почему он является действующим чемпионом Ferrari Esports Series, и он обязательно завоюет очки в ближайшее время.