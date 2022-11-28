Являясь результатом сотрудничества между Ferrari и серией видеоигр Gran Turismo™, впечатляющий Vision Gran Turismo представляет собой футуристический одноместный автомобиль, оснащенный более экстремальной версией двигателя V6, который используется на моделях 296 GTB, 296 GTS и 296 GT3, а также на новом гиперкаре Ferrari 499P 499P, который можно будет увидеть в Ле-Мане в следующем году.





На самом деле, Ле-Ман и гонки на выносливость прошлого оказали большое влияние на разработку Ferrari Vision Gran Turismo, ведь легендарные прототипы «Гарцующего жеребца» девять раз подряд выигрывали знаменитую гонку в период с 1949 по 1965 год.