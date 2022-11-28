Являясь результатом сотрудничества между Ferrari и серией видеоигр Gran Turismo™, впечатляющий Vision Gran Turismo представляет собой футуристический одноместный автомобиль, оснащенный более экстремальной версией двигателя V6, который используется на моделях 296 GTB, 296 GTS и 296 GT3, а также на новом гиперкаре Ferrari 499P 499P, который можно будет увидеть в Ле-Мане в следующем году.
На самом деле, Ле-Ман и гонки на выносливость прошлого оказали большое влияние на разработку Ferrari Vision Gran Turismo, ведь легендарные прототипы «Гарцующего жеребца» девять раз подряд выигрывали знаменитую гонку в период с 1949 по 1965 год.
Посмотрите, как оживает новый одноместный V6 Ferrari Vision Gran Turismo
В этом, 25-м году существования видеоигр Gran Turismo™, основатель потрясающей серии Казунори Ямаучи поставил перед Ferrari задачу: «Создайте для нас вашу версию идеального GT». Результат поражает воображение и наверняка этот автомобиль станет одним из самых популярных в игре.
Виртуальный автомобиль Vision Gran Turismo разработан с учетом невероятной аэродинамики: заднее антикрыло, диффузор и вентиляционные отверстия на колесных арках тщательно продуманы для создания максимально возможной прижимной силы, а 3-литровый гибридный двигатель V6 в сочетании с тремя электромоторами обеспечивает мощность 1356 л.с.
Внутри автомобиля основное внимание уделяется водителю, а высокотехнологичные прозрачные материалы перекликаются с внешней прозрачной крышкой двигателя и демонстрируют более сложную конструкцию компонентов рулевого колеса.
Ferrari Vision Gran Turismo будет доступен всем пользователям игры с 23 декабря и оснащен более экстремальной версией того же двигателя V6, что и гиперкар 499P, который будет участвовать в гонках Ле-Мана в следующем году
Новый Ferrari наверняка понравится поклонникам игры Gran Turismo™ 7, поскольку модель будет доступна всем пользователям игры с 23 декабря этого года. Однако один счастливый победитель специальной внутриигровой викторины получит Ferrari Vision Gran Turismo в подарок уже 15 декабря. Также в этот день Ferrari Vision Gran Turismo будет установлен вместе с другими уникальными автомобилями в музее Ferrari в Маранелло.
Директор по дизайну Ferrari Флавио Мандзони сказал о проекте: «Сотрудничество с Gran Turismo™ дало возможность воплотить в жизнь уникальный проект, разработанный в отделе новых разработок нашего Центра дизайна. Мы хотели создать образ будущего, разработанный без каких-либо ограничений, но основанный на непревзойденном понимании Ferrari инженерии, аэродинамики и технологий будущего, и представить его в цифровом виде для совершенно новой аудитории».
Снаружи заднее крыло и колесные арки Ferrari предназначены для обеспечения максимальной прижимной силы, а внутри все внимание полностью сосредоточено на водителе и сложном рулевом колесе
Он продолжает: «С такой свободой проектирования Ferrari Vision GT мы смогли создать манифест стиля будущего марки; исследовать новые стили и расширять границы во всех областях, чтобы создать совершенно уникальный автомобиль, который, мы уверены, понравится аудитории Gran Turismo™ и всем любителям Ferrari».