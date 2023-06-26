Объединенные одним цветом

Две уникальные Ferrari объединены на расстоянии 60 лет одним и тем же оригинальным цветом. Эта хроматическая нить переплетается с более чем полувековым техническим и технологическим развитием, а также соединяет воедино все воспоминания Пьеро Феррари.
Оттенок, который он выбрал для своей персонализированной Purosangue, называется Verde Dora (Dora Green) и на самом деле это цвет автомобиля Ferrari Superamerica 400, принадлежавшего его отцу Энцо. Этот необычный цвет чётко отпечатался в его подростковой памяти, хотя саму машину он почти не помнит. Действительно, автомобиль, которым владел и управлял Энцо Феррари в 1961-1962 годах, имеет довольно загадочную историю.
400 Superamerica 1961 года выпуска цвета Verde Dora, которым владел и управлял отец Пьеро, Энцо, основатель марки
Он отличался от серийного автомобиля различными деталями, такими как дизайн передней и задней подвесок, на которых никогда не стояло имя производителя. Были также некоторые отличия и в двигателе: рабочий объём высокоэффективного V12 мощностью 340 лошадиных сил, разработанного Джоакино Коломбо, составлял неполные 4000 куб. см (точнее 3 967), которые входят в название автомобиля. Коробка передач и дифференциал, которые Энцо установил на автомобиль, например, имели более надежное переключение передач, чем стандартные.
Этот автомобиль можно считать своего рода экспериментальной моделью, которую «Командор» хотел испытать лично, не жертвуя индивидуальными деталями, которые подчеркивали бы его уникальность, такими как цвет кузова и изысканная бежевая кожа салона.
Тот факт, что автомобиль был особенным, не так уж необычен, когда речь идет о Ferrari Superamerica 400. Как и сегодняшний Purosangue, это была модель, которая заметно нарушила традиции суперспортивных автомобилей своего времени.
В то время как Purosangue Пьеро Феррари вдохновлен прошлым, цвет Verde Dora выглядит современным и оригинальным, а карбоновая крыша намекает на производительность автомобиля
И со своим Purosangue Пьеро Феррари, которому помогали дизайнеры отдела «Tailor Made», символически соединил нити, связывающие эти два автомобиля, отмеченные технической революцией и индивидуальным стилем своих владельцев.
Цвет Verde Dora, благодаря своей оригинальности, кажется очень современным, а его изысканные отблески подчеркивают элегантные линии первого в истории четырехдверного Ferrari. Выбор карбоновой обшивки для крыши вместо панорамной стеклянной съёмной панели подчеркивает гоночный характер Purosangue.
Этот идеальный баланс между изысканностью и производительностью подчеркивается выбором специальных кованых дисков с алмазной шлифовкой, которые, окрашенные в матовый цвет Winter Grey, выглядят одновременно мускулистыми и изящными. Эта особенность делает ещё более заметной поразительную обтекаемую форму верхней части кузова, подчеркивая внедорожный характер автомобиля.
Приближаясь к городку Мальчезине, Purosangue следует по маршруту Via Panoramica, который огибает одно из самых желанных мест Италии
Вдохновленный Ferrari Superamerica 400 Энцо, дух спортивной роскоши чувствуется и в интерьере, где нефритово-коричневая кожа создаёт желаемую атмосферу и идеально сочетается со вставками из углеродного волокна на щитке приборов и на рабочей панели, которые дополнены изящной медной окантовкой.
Решение оставить «бока» Purosangue без традиционных эмблем было сдержанным штрихом уникальности Пьеро Феррари, уверенного в том, что Ferrari узнаваема всегда, везде и повсюду. Смысл существования программы Tailor Made заключается в создании подобных моделей, которые становятся всё более индивидуальными и неповторимыми. Действительно, запуск в производство Purosangue дал жизнь новой концепции: Couture Selection. Её инновационное и разнообразное содержание вдохновлено миром моды и сезонными и капсульными коллекциями. С запуском каждой новой модели Tailor Made будет создавать индивидуальную коллекцию одежды Couture Selection, основываясь на дизайне, технологиях и «философии» автомобиля.
Пьеро Феррари вместе с его элегантным Tailor Made Purosangue и спортивной роскошью интерьера, созданной из коричневой кожи Jade, которая тщательно сочетается со вставками из углеродного волокна
Команда стилистов и технических специалистов изучит новые материалы и займётся поиском новых поставщиков, способных предложить продукт, который будет уникальным и эксклюзивным для каждого владельца. Для каждого автомобиля будет создаваться коллекция Couture Selection, при этом модели предыдущего ассортимента будут включены в одну из коллекций Classica, Inedita и Scuderia и без того обширного каталога Tailor Made.
Разработка коллекции Couture Selection отражает неизменное стремление отдела Tailor Made создавать автомобили, которые обволакивают своего владельца, как прекрасно сшитый костюм, предлагая уникальное и ни с чем не сравнимое ощущение удовлетворения и уверенности. И, прежде всего, уверенности в себе.