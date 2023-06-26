Объединенные одним цветом

Текст: Джанемилио Маццолени - Фото: Стивен Бауэр



Две уникальные Ferrari объединены на расстоянии 60 лет одним и тем же оригинальным цветом. Эта хроматическая нить переплетается с более чем полувековым техническим и технологическим развитием, а также соединяет воедино все воспоминания Пьеро Феррари.

Оттенок, который он выбрал для своей персонализированной Purosangue, называется Verde Dora (Dora Green) и на самом деле это цвет автомобиля Ferrari Superamerica 400, принадлежавшего его отцу Энцо. Этот необычный цвет чётко отпечатался в его подростковой памяти, хотя саму машину он почти не помнит. Действительно, автомобиль, которым владел и управлял Энцо Феррари в 1961-1962 годах, имеет довольно загадочную историю.