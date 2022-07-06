Это RM UP-01 Ferrari - новые сверхплоские часы от Richard Mille и первые часы, созданные в результате партнерства между швейцарским производителем роскошных часов и Ferrari.
Имея толщину всего 1,75 мм, часы способны выдерживать ускорение свыше 5000 g, их вес составляет 2,82 грамма, а запас хода 45 часов.
Посмотрите фильм, посвященный первым часам, рожденным в результате партнерства Richard Mille и Ferrari
Эти часы являются прекрасным примером общих ценностей обоих брендов, сочетая многолетние ноу-хау с ультрасовременными инновационными технологиями. Ведь, несмотря на то, что успех в автоспорте измеряется сотыми долями секунды, а связь между часами и автомобилем определяет естественную слаженность, это не обязательно история точности на финише: это история испытания пределов, которые считаются технологически возможнымыми.
Этот процесс Ferrari хорошо знает, потратив 75 лет на совершенствование проектно-конструкторских допусков, внедряя инновации с каждым новым автомобилем, чтобы оставаться на вершине автоспорта на машинах с открытыми и закрытыми колесами.
Речь идет об извлечении уроков из прошлого, не будучи к нему привязанным, и модель RM UP-01 Ferrari является свидетельством этой философии.
Узкий диапазон допусков и чрезвычайная тонкость каждой детали требовали особой тщательности и проверки почти на каждом этапе обработки
«Для такого проекта необходимо было отложить в сторону все накопленные за годы работы знания и все мыслимые стандарты часового дела», — объясняет Жюльен Бойя, технический директор отдела корпусов в Richard Mille. «Именно это мы и делали на протяжении всего нашего сотрудничества с лабораториями Audemars Piguet Le Locle. Сокращение последних миллиметров глубины было чрезвычайно трудоемким и длительным процессом».
И ровно как форма следует за функцией для каждого «Гарцующего жеребца», здесь также появился новый подход к часовой механике, при котором технический аспект более чем когда-либо обуславливает эстетику. Другими словами, это не экспонат, это часы, каждая деталь которых продумана для повседневного использования.
«Даже в пределах создания крайней плоскостности мы были полны решимости сделать часы, отвечающие всем требованиям, что и все наши другие модели. В этом стремлении создания абсолютной плоскостности мы должны были предложить часы, которые были бы не «концептуальными часами», а отвечали бы задаче следовать повседневной жизни владельца, независимо от обстоятельств», — объясняет Сальвадор Арбона, технический директор по механизмам компании Richard Mille.
150 экземпляров часов ограниченной серии составляют серию RM UP-01 Ferrari.