«Для такого проекта необходимо было отложить в сторону все накопленные за годы работы знания и все мыслимые стандарты часового дела», — объясняет Жюльен Бойя, технический директор отдела корпусов в Richard Mille. «Именно это мы и делали на протяжении всего нашего сотрудничества с лабораториями Audemars Piguet Le Locle. Сокращение последних миллиметров глубины было чрезвычайно трудоемким и длительным процессом».

И ровно как форма следует за функцией для каждого «Гарцующего жеребца», здесь также появился новый подход к часовой механике, при котором технический аспект более чем когда-либо обуславливает эстетику. Другими словами, это не экспонат, это часы, каждая деталь которых продумана для повседневного использования.

«Даже в пределах создания крайней плоскостности мы были полны решимости сделать часы, отвечающие всем требованиям, что и все наши другие модели. В этом стремлении создания абсолютной плоскостности мы должны были предложить часы, которые были бы не «концептуальными часами», а отвечали бы задаче следовать повседневной жизни владельца, независимо от обстоятельств», — объясняет Сальвадор Арбона, технический директор по механизмам компании Richard Mille.

150 экземпляров часов ограниченной серии составляют серию RM UP-01 Ferrari.

