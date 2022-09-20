Маранелло, лето 2022 года – Пилот Ferrari Шарль Леклер обожает макароны, особенно спагетти. Действительно, несколько лет назад он научился готовить карбонару.
В прошлом сезоне, в одних из самых популярных командных соревнованиях C2, он приготовил этот знаменитый рецепт, за исключением того, что заменил спагетти на более короткий формат, тем самым отдав победу товарищу по команде Карлосу Сайнсу, который по мнению жюри приготовил лучшее блюдо.
Посмотрите, как ас Ferrari Формулы-1 Шарль Леклер мчится по трассе Фьорано на полностью перестроенном 312 F1
Несколько недель назад во Фьорано (Италия), спагетти снова были в меню, но на этот раз вместо того, чтобы готовить их, Леклер ехал на них, двигаясь по трассе за рулем болида Формулы-1 Ferrari 1967 года, 312 F1, который получил прозвище «Спагетти».
Это было вызвано его замысловатой выхлопной системой, которая напоминала самое знаменитое итальянское блюдо. Действительно, трубы, которые выступали над верхней частью двигателя V60° с 48 клапанами мощностью 410 л.с., вызывали аналогию с макаронами, поскольку были выкрашены в белый цвет и выглядели как клубок спагетти.
Кстати, трасса Фьорано всего на несколько лет моложе этого автомобиля, так как принадлежащий Ferrari объект был официально открыт 50 лет назад в 1972 году.
Хотя 312 F1 выиграл всего несколько гонок, он, безусловно, примечателен тем, что стал первым автомобилем Формулы-1 с задним крылом
Автомобиль участвовал в гонках с 1966 по 1969 год, за это время он одержал всего три победы, несмотря на то, что за рулем были такие знаменитые пилоты, как Людовико Скарфиотти, Лоренцо Бандини, Андреа Де Адамич, Крис Амон, Джеки Икс, Дерек Белл и Джон Сёртис.
И все же, тот самый автомобиль, на котором ездил Шарль, сыграл важную роль в эволюции бренда из Маранелло и Формулы 1 в целом, поскольку это был первый автомобиль Формулы-1, оснащенный задним крылом.
Нынешний владелец автомобиля попросил отдел Ferrari Classiche полностью перестроить его, доведя до первоначальных характеристик, включая двигатель Tipo 242C, для того чтобы он мог участвовать в исторических гонках. Когда работа была завершена, департамент поручил Леклеру провести испытания на тряску.
Леклеру понравилось проводить время за рулем 312 F1; он заявил, что это было похоже на переход к «совершенно другому виду спорта» по сравнению с гонками на его нынешней машине Формулы-1
Шарль становится чем-то вроде эксперта по историческим Ferrari, проехав на нескольких из них, включая модели 375 F1 1951 года, 312 T 1975 года и, начиная с 1979 года, 312 T4.
Это задача, от которой он никогда не устает. «Я очень рад, что у меня была такая возможность», — говорит Шарль. Переход с моего нынешнего F1-75 на этот 312 F1 похож на переход к совершенно другому виду спорта, хотя волнение, которое вы получаете от вождения любого Ferrari, всегда одинаково. Но мне всё очень понравилось в этих «спагетти».