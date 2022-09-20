Несколько недель назад во Фьорано (Италия), спагетти снова были в меню, но на этот раз вместо того, чтобы готовить их, Леклер ехал на них, двигаясь по трассе за рулем болида Формулы-1 Ferrari 1967 года, 312 F1, который получил прозвище «Спагетти».



Это было вызвано его замысловатой выхлопной системой, которая напоминала самое знаменитое итальянское блюдо. Действительно, трубы, которые выступали над верхней частью двигателя V60° с 48 клапанами мощностью 410 л.с., вызывали аналогию с макаронами, поскольку были выкрашены в белый цвет и выглядели как клубок спагетти.

Кстати, трасса Фьорано всего на несколько лет моложе этого автомобиля, так как принадлежащий Ferrari объект был официально открыт 50 лет назад в 1972 году.