Поворотные моменты: Революции Ferrari

Острая деловая хватка Энцо Феррари сочеталась с определенной романтической жилкой. Он настойчиво утверждал, что Ferrari производит спортивные автомобили, оснащенные лучшими в мире двигателями, с кузовами, разработанными самым выдающимся кузовостроителем и изготовленными преданными своему делу мастерами.
Автомобиль Ferrari Purosangue - это последнее и во многом самое впечатляющее проявление другого качества, характерного для Энцо Феррари: прагматизма. Старик не возражал против идеи "практичного" Ferrari. Purosangue - это автомобиль, который просто обязан был появиться.
Он выполнен с мастерством и изяществом, присущим Центру стиля, и спроектирован так, чтобы в каждом миллиметре чувствовался настоящий Ferrari. Теперь с дополнительными дверями.
Энцо Феррари (в центре) сам любил четырехместные автомобили, его любимым был 365 GT 2+2 светло-голубого цвета с автоматической коробкой передач
Он также является частью истории, которая восходит к самому началу, фактически, к первому дорожному автомобилю Ferrari. Это была модель 166 Inter, более формальная и удобная версия самых ранних гоночных моделей компании, одна из которых (166 MM Barchetta) принесла Ferrari первую победу в гонке "24 часа Ле-Мана" в 1949 году.
Сам Энцо Феррари отдавал предпочтение модели 250 GT 2+2, которая умело расширила сферу применения оригинальной модели 250. Чтобы установить два задних сиденья, двигатель и его вспомогательные компоненты были сдвинуты вперед на 12 дюймов, на столько же увеличилась и длина автомобиля.
Когда ему на смену пришёл 330 GT, Энцо пересел на один из них. В Англии Джон Леннон, сдавший экзамен по вождению, получил в подарок красивый синий 330 GT. Предприимчивый продавец Ferrari справедливо решил, что четырехместный автомобиль придётся кстати этому битлу, поскольку он уже был семейным человеком.
Ferrari выпустила свой первый серийный четырехместный автомобиль 250 GT 2+2; кинозвезда Питер Селлерс и его жена Бритт Экланд наслаждаются своим Dino 206 GT и потрясающий концепт-кар Pinin, с которого начались 80-е
Другие части Ferrari также претерпели изменения. В 1967 году Dino стал первым среднемоторным дорожным автомобилем компании и первым автомобилем с шестицилиндровым двигателем. По настоянию своего друга Серджио Пининфарины и Ренцо Карли, зятя Баттисты Пининфарины, Dino был задуман как более компактный, менее мощный и, да, более доступный "почти Ferrari", как утверждалось в рекламных материалах (на нём никогда не было эмблемы "Гарцующего жеребца").
Pinin, выпущенный в 1980 году, является одной из величайших в истории компании экспериментальных идей: нарушитель. Созданный в честь 50-летия Pininfarina, прототип Pinin воплощает идею четырехдверного седана Ferrari. Pinin был оснащён двигателем Flat-12, который использовался на модели 512 BB, что сделало его единственным Ferrari, где двигатель установлен перед водителем. Хотя, возможно, это странное сочетание для предлагаемого роскошного лимузина, конфигурация двигателя позволила обеспечить низкую линию капота Pinin и, следовательно, придать ему элегантный силуэт.
В 90-х годах Маранелло сделал огромный шаг вперед с F355, как с точки зрения аэродинамики, так и с точки зрения подрулевых лепестков в стиле F1 для полуавтоматической трансмиссии
Кроме того, у компании есть история полного привода. Еще в 1969 году технический директор Ferrari F1 Мауро Форгьери отметил, что полный привод заслуживает более тщательного изучения. Почти два десятилетия спустя ему было поручено разработать два новых прототипа. Среди прочего, двухместный 408 4RM продемонстрировал возможность полностью алюминиевого шасси и полного привода, в котором использовалась гидравлическая муфта для достижения распределения крутящего момента спереди/сзади примерно 70/30.
Чем больше разница между скоростями вращения передних и задних колес, тем больше муфта сцепления будет пытаться контролировать эту разницу. Пьеро Феррари, который на тот момент отвечал за инженерные работы, пришёл к выводу: "В будущем мы будем уделять больше внимания основам философии Ferrari", отказываясь, таким образом, от полного привода.
В 2011 году Ferrari снова продвинулась вперед, представив свой первый полноприводный автомобиль FF
Перенесемся еще на два десятилетия вперед или около того. К 2011 году этот подход стал единым. FF был и остается потрясающим примером нестандартного, но тем не менее гениального мышления Ferrari - "стреляющий тормоз" с потрясающей универсальностью.
А Purosangue теперь добавляет новое измерение возможностей, сохраняя при этом управляемость как у настоящего Ferrari.
Его появление представляет интерес для историков марки, которые обнаруживают любопытные параллели. Первым Ferrari, который был продан с названием (без указания объема двигателя), был Mondial 8, четырехместный автомобиль, интерьер которого удалось упаковать в заднюю среднемоторную компоновку. Другой четырехместный автомобиль 456 GT был оснащен передним двигателем V12 с коробкой передач, расположенной сзади. В 1994 году великолепный F355 стал пионером в области аэродинамики под кузовом дорожного автомобиля, а три года спустя была представлена полуавтоматическая система переключения передач (впервые она появилась на болиде Ferrari 640 Формулы-1 в 1989 году). Активная аэродинамика появилась на Ferrari Enzo 2002 года, электронный дифференциал и поворотный переключатель Manettino на рулевом колесе в 2004 году на F430. Все это произвело революцию в производстве дорожных автомобилей Ferrari, и весь мир затаил дыхание. И неужели уже прошло почти десять лет с тех пор, как Ferrari представила свою гибридную технологию на автомобиле LaFerrari?
Дело в том, что Purosangue включает в себя все, чему Ferrari научилась за свои первые 75 лет. И это открывает совершенно новую главу.