Поворотные моменты: Революции Ferrari

Острая деловая хватка Энцо Феррари сочеталась с определенной романтической жилкой. Он настойчиво утверждал, что Ferrari производит спортивные автомобили, оснащенные лучшими в мире двигателями, с кузовами, разработанными самым выдающимся кузовостроителем и изготовленными преданными своему делу мастерами.

Автомобиль Ferrari Purosangue - это последнее и во многом самое впечатляющее проявление другого качества, характерного для Энцо Феррари: прагматизма. Старик не возражал против идеи "практичного" Ferrari. Purosangue - это автомобиль, который просто обязан был появиться.

Он выполнен с мастерством и изяществом, присущим Центру стиля, и спроектирован так, чтобы в каждом миллиметре чувствовался настоящий Ferrari. Теперь с дополнительными дверями.