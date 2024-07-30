Законодатель моды

Какой из Ferrari является наиболее исторически значимым? У такого легендарного автопроизводителя выбор широк и разнообразен. Первая в истории Ferrari, модель 125 S 1947 года, явно имеет на это хорошие права. То же самое можно сказать и о победившей в Ле-Мане Ferrari 166 MM 1949 года, которая вывела Скудерию на мировую гоночную сцену. Ferrari 250 GTO 1962 года также является хорошим претендентом. Помимо своего успеха в гонках, он остается самой ценной моделью Ferrari, если судить по аукционным ценам. Это может быть и Ferrari F40, который, как утверждают многие поклонники Ferrari, по-прежнему является самым захватывающим дорожным автомобилем производителя из Маранелло, а автомобиль Ferrari, безусловно, больше всего на свете привлекает тем, что дарит удовольствие от вождения.
Список претендентов длинный. Но одним из главных кандидатов и наиболее исторически значимым автомобилем 1950-х годов является купе 250 GT, который был первым серийным автомобилем Ferrari.
Представленный на Парижском автосалоне в 1954 году, он превратил компанию Ferrari из мелкого производителя дорожных гоночных автомобилей, изготовленных вручную на заказ, в серийного производителя дорожных автомобилей. Производственные показатели купе 250 GT намного превзошли все модели Ferrari, выпущенные ранее. А увеличение объемов производства при едином дизайне было необходимо для жизнеспособности Ferrari как автопроизводителя.
Для изготовления кузова была выбрана компания Pininfarina, а в Турине, в Грульяско, был построен новый завод. За этим последовали десятилетия тесного сотрудничества между компаниями Ferrari и Pininfarina, и отношения между ними станут одним из самых известных партнерств в истории автомобильной промышленности.
Предполагалось, что новый автомобиль будет выпускаться в больших объемах, поэтому он должен был понравиться большому количеству людей. Таким образом, купе 250 GT был разработан как дорожный автомобиль, ориентированный на состоятельных клиентов, которым нужен был автомобиль класса «grand tourer», чтобы пользоваться им каждый день. Действительно, это должен был быть первый настоящий GT от Ferrari.
Пришедший на смену модели 250 Europa, на которой он был основан (ранние автомобили были известны как Europa GT), купе 250 GT заменил предыдущий автомобиль Lampredi V12 с классическим двигателем Colombo V12, который теперь вырос до 3,0 литров. Помимо того, что он был более мощным (он развивал 220 л.с. по сравнению с 200 л.с. у модели Europa), его двигатель был более компактным, что позволяло создать более компактный и маневренный Ferrari.
Первые автомобили собирала компания Pininfarina, но когда знаменитый кузовостроитель оказался не в состоянии удовлетворить спрос на новый 250 GT, производство было передано на субподряд компании Carrozzeria Boano, основанной бывшим дизайнером Pininfarina Марио Боано. Только после завершения строительства нового завода Pininfarina в 1958 году началось по-настоящему серийное производство, тогда и была представлена классическая версия купе 250 GT в виде седана.
Даже когда «стандартные» автомобили Pininfarina выпускались в больших количествах, мелкие модификации кузова были обычным явлением. Купе 250 GT, выполненное в традиционном для Ferrari стиле, породило множество эксклюзивных вариантов, в том числе облегченные гоночные версии и специальные универсалы, такие как 250 GT с кузовом Vignale, заказанный для бельгийской принцессы, и эксклюзивная модель, изготовленная для короля Марокко. Была также выпущена серия Speciale, в рамках которой было построено всего четыре экземпляра.
Были внедрены многочисленные технические усовершенствования, в том числе передняя винтовая подвеска, а в конце 1959 года — дисковые тормоза. Максимальная мощность увеличится до 240 л.с., при этом двигатель по-прежнему будет работать за счёт трёх классических карбюраторов Weber с двумя дроссельными заслонками.
Шасси и двигатель купе 250 GT до середины 60-х годов составляли основу большинства серийных автомобилей Ferrari, включая Ferrari 250 GT 2+2 (первый четырехместный Ferrari, выпускавшийся в значительных объемах) и 250 GT Berlinetta Lusso (последний из 250 GT). Эти автомобили также, по сути, стали заменой купе GT.
Хотя объёмы производства по стандартам Ferrari были большими, по меркам автомобильной промышленности они все еще были крошечными. В период с 1958 по 1960 год, когда производство купе 250 GT закончилось, было построено всего 353 экземпляра.
Следуя примеру купе 250 GT, серийные производственные мощности Ferrari резко выросли по мере появления новых моделей, а автомобили из Маранелло стали востребованы на рынках по всему миру.
По сей день автомобили Ferrari остаются в высшей степени эксклюзивными. Как и в первые годы, новые модели «Гарцующего жеребца» могут стать по-настоящему уникальными благодаря все более популярной программе персонализации, которая позволяет клиентам создавать свои собственные автомобили на заказ. Потрясающее купе 250 GT, которому в этом году исполнилось семьдесят лет, стало одним из автомобилей, положивших начало этой тенденции.