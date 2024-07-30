Законодатель моды

Список претендентов длинный. Но одним из главных кандидатов и наиболее исторически значимым автомобилем 1950-х годов является купе 250 GT, который был первым серийным автомобилем Ferrari.

Представленный на Парижском автосалоне в 1954 году, он превратил компанию Ferrari из мелкого производителя дорожных гоночных автомобилей, изготовленных вручную на заказ, в серийного производителя дорожных автомобилей. Производственные показатели купе 250 GT намного превзошли все модели Ferrari, выпущенные ранее. А увеличение объемов производства при едином дизайне было необходимо для жизнеспособности Ferrari как автопроизводителя.

Для изготовления кузова была выбрана компания Pininfarina, а в Турине, в Грульяско, был построен новый завод. За этим последовали десятилетия тесного сотрудничества между компаниями Ferrari и Pininfarina, и отношения между ними станут одним из самых известных партнерств в истории автомобильной промышленности.