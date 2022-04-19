Когда 296 GTB дебютировал в прошлом году, его новая гибридная силовая установка с подключаемым модулем представляла собой революцию для Ferrari, поскольку двигатель V6 с 120-градусным развалом впервые появился в дорожном автомобиле бренда с «Гарцующим жеребцом».

Сегодня для Маранелло эта вера в большое значение двигателя, изменившего эпоху, продолжается с появлением 296 GTS, при том, что на этот раз звук «маленького V12» впечатляет еще больше, благодаря убирающемуся жесткому верху (RHT).