Когда 296 GTB дебютировал в прошлом году, его новая гибридная силовая установка с подключаемым модулем представляла собой революцию для Ferrari, поскольку двигатель V6 с 120-градусным развалом впервые появился в дорожном автомобиле бренда с «Гарцующим жеребцом».
Сегодня для Маранелло эта вера в большое значение двигателя, изменившего эпоху, продолжается с появлением 296 GTS, при том, что на этот раз звук «маленького V12» впечатляет еще больше, благодаря убирающемуся жесткому верху (RHT).
Посмотрите мировую премьеру 296 GTS, первого в мире дорожного автомобиля с открытым верхом и двигателем V6 с эмблемой «Гарцующего жеребца»
296 GTS является первым автомобилем с открывающимся верхом бренда «Гарцующего жеребца», оснащённым турбомотором V6, а также первым заднеприводным спайдером PHEV Ferrari. Задняя часть автомобиля с комбинированным турбодвигателем V6 и электрическим приводом задних колёс, позволяющим развивать мощность 830 л.с., дышит мощностью. Благодаря этому автомобиль способен разгоняться от 0 -100 км / ч за 2,9 с, достигая 200 км / ч за 7,6 с и далее до максимальной скорости 330 км / ч. А в чисто электрическом режиме автомобиль может развивать скорость 135 км / ч до того, как включится V6.
Пакет Assetto Fiorano включает в себя облегчающие функции и впечатляющие аэродинамические модификации, а специальная новая ливрая вдохновлена Ferrari 250 Le Mans
Все это, становится ещё более волнующим благодаря RHT. Более лёгкий, чем обычный, и чрезвычайно компактный открывающийся верх говорит о том, что большой опыт Ferrari в области RHT означает способность моделировать поверхности, которые работают в тандеме с силуэтом автомобиля, гарантируя эффект «купе с открывающимся верхом». Складная крыша состоит из двух секций, которые складываются заподлицо с передней частью двигателя. Это позволило разработчикам вставить в заднюю часть крышки двигателя окно, через которое хорошо виден новый V6. Когда верхняя часть убирается, кабина и задняя часть кузова разделены регулируемым по высоте стеклянным задним стеклом, которое гарантирует комфорт в салоне даже на волнующих скоростях.
Разумеется, сочетание высокой производительности с совершенно новым технологическим содержанием сделало более заметной, чем когда-либо, одну характерную особенность - знаменитый звук Ferrari. В этом смысле двигатель V6 суперкара 296 GTS переписывает правила, гармонично сочетая между собой две диаметрально противоположные друг другу характеристики: мощь турбин и гармонию высокочастотных нот V12 с естественным впрыском.
Благодаря знаменитому убирающемуся жесткому верху Ferrari 296 GTS делает вождение еще более увлекательным
RHT можно развернуть всего за 14 секунд на скорости до 45 км / ч, но даже с поднятой крышей запатентованный резонатор выхлопной системы Ferrari (иначе называемый Hot Tube и расположенный непосредственно перед выхлопной системой) направляет чистый звук двигателя прямо в салон. С опущенным верхом гармоники отдельного выхлопа звучат еще более впечатляюще.
Каждый автомобиль с эмблемой «Гарцующего жеребца» уходит корнями в 75-летнюю историю гоночных инноваций, и в модели 296 GTS имеются элементы технологических достижений, взятые с других моделей. Например, активный спойлер, вдохновленный LaFerrari, который интегрирован в задний бампер для создания высокого уровня задней прижимной силы. Система охлаждения тормозов была разработана с учётом суппортов Aero, которые дебютировали на SF90 Stradale, со встроенными в их отливки вентиляционными каналами, в то время как его спортивная, синусоидальная и компактная конструкция напоминает модель 250 LM 1963 года выпуска, которая является примером идеального сочетания простоты и функциональности.
Ferrari 296 GTS — это новый двухместный спайдер Berlinetta с центрально-задним расположением двигателя, который гарантирует удовольствие от вождения fun-to-drive
Также как и 296 GTB, суперкар 296 GTS будет доступен с пакетом Assetto Fiorano, который включает в себя новую ливрею (основанную на модели 250 LM), облегчающие функции и впечатляющие аэродинамические модификации (задняя конфигурация с высокой прижимной силой обеспечивает прижим 360 кг при 250 км / ч). Уделяя внимание весу и аэродинамике пакет требует того, чтобы некоторые детали были переработаны, включая дверную панель, с целью обеспечить снижение веса на 8 кг. Такое увеличение производительности также означает модернизацию шин, а дополнительные высокопроизводительные шины Michelin Pilot Sport Cup2R обеспечивают необходимое сцепление с дорогой.