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Это не Ferrari

У того, что ваш бренд является одним из самых популярных в мире, есть и обратная сторона - криминальные элементы и мошенники пытаются копировать вашу продукцию. Новая инициатива Маранелло направлена на то, чтобы дать возможность преданным поклонникам Ferrari во всем мире помочь в борьбе со злостными фальсификаторами
Текст: Даниэле Брешиани / Фотографии: Андреа Фразетта
Когда Майкл Манн решил снять фильм, посвященный Энцо Феррари, перед ним встала дополнительная задача, совершенно не связанная со сложными съемками и режиссурой: как создать максимально реалистичные копии автомобилей, выпущенных в 1957 году. Те, кто видел готовый фильм, наблюдали за этими кинематографическими автомобилями и восхищались ими, как будто это были настоящие Ferrari. Но с самого начала было известно, что эти конкретные автомобили будут уничтожены вскоре после окончания съемок, о чем свидетельствуют фотографии, эксклюзивно опубликованные на этих страницах.

В 2022 году для фильма о жизни Энцо Феррари было изготовлено семь реплик автомобилей. Вот что с ними стало после окончания съемок…

Но бренд Ferrari не всегда копируется с такими похвальными или художественными целями, как у Майкла Манна. Есть и те, кто использует его, или даже злоупотребляет им незаконно, ради экономической выгоды или просто ради славы.

Таким образом, забота о сохранении бренда - это борьба, которая ежедневно ведется в Маранелло. В первую очередь юридическим отделом компании. «Ferrari - это роскошь, инновации, итальянскость, - говорит Карло Данео, главный юрисконсульт компании Ferrari. - И, к сожалению, считается почти само собой разумеющимся то, что кто-то попытается воспользоваться этим, связав себя с нами, не имея на это никакого права. Это может показаться невероятным, но, помимо поддельных аксессуаров, таких как футболки и шляпы, есть люди, которые изобретательно изготавливают поддельные автомобили Ferrari, разумеется, для продажи по очень высоким ценам».

Слева направо: методичное разрушение стекловолоконного кузова реплики «Ferrari 335 S»; выдалбливание знаменитого символа с той же реплики; механик разбирает реплику Ferrari 801; различные снятые детали

«Фальсификаторы становятся все более способными, - объясняет Данео. - Есть те, кто использует шасси настоящих Ferrari, чтобы построить на нем кузов более ценной модели. Некоторые автомобили продаются настолько хорошо, что в итоге попадают на аукцион, и наша задача - сообщать о них аукционным домам, чтобы те сняли их с продажи. И наша цель всегда одна и та же: не всегда достаточно просто изъять их из продажи, мы хотим, чтобы все подделки были уничтожены. И чтобы достичь этого результата, мы стараемся, по возможности, договориться с контрагентом, чтобы не прибегать к судебному разбирательству».

Но иногда владелец поддельного Ferrari изначально не намерен его уничтожать, особенно если он потратил на его приобретение немалую сумму. «Тогда, - объясняет Данео, - мы должны неукоснительно соблюдать правила и заставить покупателя понять, какие юридические последствия ему грозят».

Это касается не только контрафактных, но и самостоятельно модифицированных автомобилей. «Тот, кто это делает, должен понимать, что такой автомобиль никогда не будет допущен к официальным соревнованиям, и что, если модификации затронули технические аспекты автомобиля, на них не может распространяться соответствующая гарантия. В худшем случае они могут даже поставить под угрозу его омологацию для использования на дорогах».

Выше: двадцать опытных реставраторов работали в течение четырех месяцев, чтобы подготовить кузова семи копий автомобилей, собранных здесь после съемок, к тщательному демонтажу

Помимо попыток создания поддельных автомобилей, есть также люди, которые считают, что могут обмануть невольных покупателей, просто прикрепив эмблему к какому-либо предмету, даже если этот предмет не имеет абсолютно никакого отношения к Ferrari. Например, эмблема Ferrari была недавно обнаружена на холодильнике...

Естественно, чаще всего подделывают самые обычные и дешёвые товары. В то время как модная коллекция Ferrari относится к сектору ультра-роскоши и, следовательно, усложняет жизнь потенциальным поддельщикам, именно сектор мерчандайзинга, включающий аксессуары, шляпы, солнцезащитные очки и реплики футболок Формулы-1, очень часто подвергается копированию.

Выше: решительный, горький конец поддельного Ferrari 360. Чтобы присоединиться к проекту, посетите: www.ferrari.com/reward-anticounterfeiting

С этой целью в прошлом году Ferrari создала проект Anti-Counterfeiting Reward Project. Паоло Лоренци, старший юрисконсульт по вопросам интеллектуальной собственности, объясняет, что стоит за этой инициативой. «Этот проект направлен на поощрение сообщений о случаях фальсификации, и каждый, кто хочет помочь нам в борьбе с этим явлением, может сообщить нам о подделках».

Теперь любой, кто зарегистрируется в проекте Anti-Counterfeiting Reward Project, может присылать сообщения о предполагаемых подделках. «Как только наши собственные проверки подтвердят это, эти лица получат от нас официальную благодарность за помощь в борьбе с подделками, - подтверждает Лоренци, - а также дополнительный гаджет Ferrari». Отчеты поступают ежедневно, и их проверка - это серьёзная работа. «Но мне очень приятно видеть, что так много людей, от сотрудников до фанатов, приняли близко к сердцу эту важную битву».

Фотография на обложке: сцена из фильма «Феррари» 2023 года, в котором компания тесно сотрудничала с Ferrari Classiche для создания точных копий гоночных автомобилей Ferrari 1957 года

ЭТА ИСТОРИЯ ВЗЯТА ИЗ 63-ГО ВЫПУСКА ОФИЦИАЛЬНОГО ЖУРНАЛА FERRARI