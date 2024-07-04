Это не Ferrari

«Фальсификаторы становятся все более способными, - объясняет Данео. - Есть те, кто использует шасси настоящих Ferrari, чтобы построить на нем кузов более ценной модели. Некоторые автомобили продаются настолько хорошо, что в итоге попадают на аукцион, и наша задача - сообщать о них аукционным домам, чтобы те сняли их с продажи. И наша цель всегда одна и та же: не всегда достаточно просто изъять их из продажи, мы хотим, чтобы все подделки были уничтожены. И чтобы достичь этого результата, мы стараемся, по возможности, договориться с контрагентом, чтобы не прибегать к судебному разбирательству».

Но иногда владелец поддельного Ferrari изначально не намерен его уничтожать, особенно если он потратил на его приобретение немалую сумму. «Тогда, - объясняет Данео, - мы должны неукоснительно соблюдать правила и заставить покупателя понять, какие юридические последствия ему грозят».

Это касается не только контрафактных, но и самостоятельно модифицированных автомобилей. «Тот, кто это делает, должен понимать, что такой автомобиль никогда не будет допущен к официальным соревнованиям, и что, если модификации затронули технические аспекты автомобиля, на них не может распространяться соответствующая гарантия. В худшем случае они могут даже поставить под угрозу его омологацию для использования на дорогах».