Это не Ferrari

Но бренд Ferrari не всегда копируется с такими похвальными или художественными целями, как у Майкла Манна. Есть и те, кто использует его, или даже злоупотребляет им незаконно, ради экономической выгоды или просто ради славы.
Таким образом, забота о сохранении бренда - это борьба, которая ежедневно ведется в Маранелло. В первую очередь юридическим отделом компании. «Ferrari - это роскошь, инновации, итальянскость, - говорит Карло Данео, главный юрисконсульт компании Ferrari. - И, к сожалению, считается почти само собой разумеющимся то, что кто-то попытается воспользоваться этим, связав себя с нами, не имея на это никакого права. Это может показаться невероятным, но, помимо поддельных аксессуаров, таких как футболки и шляпы, есть люди, которые изобретательно изготавливают поддельные автомобили Ferrari, разумеется, для продажи по очень высоким ценам».
«Фальсификаторы становятся все более способными, - объясняет Данео. - Есть те, кто использует шасси настоящих Ferrari, чтобы построить на нем кузов более ценной модели. Некоторые автомобили продаются настолько хорошо, что в итоге попадают на аукцион, и наша задача - сообщать о них аукционным домам, чтобы те сняли их с продажи. И наша цель всегда одна и та же: не всегда достаточно просто изъять их из продажи, мы хотим, чтобы все подделки были уничтожены. И чтобы достичь этого результата, мы стараемся, по возможности, договориться с контрагентом, чтобы не прибегать к судебному разбирательству».
Но иногда владелец поддельного Ferrari изначально не намерен его уничтожать, особенно если он потратил на его приобретение немалую сумму. «Тогда, - объясняет Данео, - мы должны неукоснительно соблюдать правила и заставить покупателя понять, какие юридические последствия ему грозят».
Это касается не только контрафактных, но и самостоятельно модифицированных автомобилей. «Тот, кто это делает, должен понимать, что такой автомобиль никогда не будет допущен к официальным соревнованиям, и что, если модификации затронули технические аспекты автомобиля, на них не может распространяться соответствующая гарантия. В худшем случае они могут даже поставить под угрозу его омологацию для использования на дорогах».
Помимо попыток создания поддельных автомобилей, есть также люди, которые считают, что могут обмануть невольных покупателей, просто прикрепив эмблему к какому-либо предмету, даже если этот предмет не имеет абсолютно никакого отношения к Ferrari. Например, эмблема Ferrari была недавно обнаружена на холодильнике...
Естественно, чаще всего подделывают самые обычные и дешёвые товары. В то время как модная коллекция Ferrari относится к сектору ультра-роскоши и, следовательно, усложняет жизнь потенциальным поддельщикам, именно сектор мерчандайзинга, включающий аксессуары, шляпы, солнцезащитные очки и реплики футболок Формулы-1, очень часто подвергается копированию.
С этой целью в прошлом году Ferrari создала проект Anti-Counterfeiting Reward Project. Паоло Лоренци, старший юрисконсульт по вопросам интеллектуальной собственности, объясняет, что стоит за этой инициативой. «Этот проект направлен на поощрение сообщений о случаях фальсификации, и каждый, кто хочет помочь нам в борьбе с этим явлением, может сообщить нам о подделках».
Теперь любой, кто зарегистрируется в проекте Anti-Counterfeiting Reward Project, может присылать сообщения о предполагаемых подделках. «Как только наши собственные проверки подтвердят это, эти лица получат от нас официальную благодарность за помощь в борьбе с подделками, - подтверждает Лоренци, - а также дополнительный гаджет Ferrari». Отчеты поступают ежедневно, и их проверка - это серьёзная работа. «Но мне очень приятно видеть, что так много людей, от сотрудников до фанатов, приняли близко к сердцу эту важную битву».