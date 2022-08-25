Это было самое доминирующее выступление в истории чемпионата мира. Ferrari выиграла все Гран-при сезона 1952 года. Альберто Аскари стал первым чемпионом мира Ferrari, выиграв все GP, кроме одного — и он не стартовал в той гонке (в Швейцарии). Как бы то ни было, Ferrari все равно выиграла его благодаря товарищу Аскари по команде, итальянцу Пьеро Таруффи.

Несмотря на то, что Чемпионат мира был самым односторонним из всех, сезон 1952 года имел один из самых больших и разнообразных списков участников. Отчасти это связано с тем, что он проводился по правилам Формулы-2, а не Формулы-1.