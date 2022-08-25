Это было самое доминирующее выступление в истории чемпионата мира. Ferrari выиграла все Гран-при сезона 1952 года. Альберто Аскари стал первым чемпионом мира Ferrari, выиграв все GP, кроме одного — и он не стартовал в той гонке (в Швейцарии). Как бы то ни было, Ferrari все равно выиграла его благодаря товарищу Аскари по команде, итальянцу Пьеро Таруффи.
Несмотря на то, что Чемпионат мира был самым односторонним из всех, сезон 1952 года имел один из самых больших и разнообразных списков участников. Отчасти это связано с тем, что он проводился по правилам Формулы-2, а не Формулы-1.
Пьеро Таруффи выиграл единственный Гран-при, который не выиграл его товарищ по команде итальянец Альберто Аскари в 1952 году
В 1951 году в гонках Гран-при доминировали две команды — Ferrari и Alfa Romeo. После победы в том году Alfa снялась с соревнований. Опасаясь полного доминирования Ferrari, организаторы решили, что чемпионаты 1952 и 1953 годов будут проводиться по правилам Формулы-2.
Это были небольшие, менее мощные автомобили с объемом двигателя, ограниченным 2 литрами. Более низкие затраты должны были стимулировать участие большего количества команд. Ferrari возмутилась, но спокойно продолжила разработку нового автомобиля.
Болид Tipo 500, возможно, самый доминирующий автомобиль в истории GP, использовал мощный и надёжный четырехцилиндровый двигатель мощностью 180 л.с. Двигатель был расположен за передней осью. Такая компоновка с передним средним расположением двигателя улучшала распределение веса, обеспечивая хорошую управляемость.
Чемпион мира 1952 года Альберто Аскари беседует с великим Энцо Феррари на обочине трассы
В настоящее время в Швейцарии не проводятся автогонки, запрещенные после катастрофы в Ле-Мане 1955 года, когда автомобиль влетел в толпу. В результате погибло 83 зрителя. В 1952 году швейцарский Гран-при открывал календарь. Лидер команды Ferrari Аскари находился в Америке, готовясь к крупнейшему престижному соревнованию Indianapolis 500 на Ferrari, специально разработанном для гонки на высокоскоростном овальном кольце с виражами.
Болид 375 Indianapolis был основан на прошлогодней модели F1 и использовал тот же 4,4-литровый V12. Мощность была увеличена с 350 до 380 л.с., а колесная база и шасси удлинились. Аскари сошёл с дистанции, когда сломалось одно из задних проволочных спицевых колес F1, отправив его на внутреннее поле (все местные команды использовали более прочные магниевые диски). Это было первое и последнее участие Скудерии в гонке Индианаполиса.
Была еще одна причина, по которой Аскари пересек Атлантику. В 1950-60 годах гонка Indianapolis 500 была официальным этапом чемпионата мира, независимо от того, что она проводилась по разным правилам, включала разные автомобили с неизменным участием разных гонщиков (из США) и не являлась «Гран-при». Эта хаотическая ситуация изменилась после того, как был учрежден Гран-при США.
Альберто Аскари гордо улыбается после победы в Индианаполисе в 1952 году
Тем временем, вернувшись на трассу Бремгартен в Швейцарии, Таруффи вёл Ferrari 1-2, обеспечив Tipo 500 первую победу в Гран-при. На следующем этапе в Спа в Бельгии снова был 1-2: Аскари обошёл партнера по команде Нино Фарина почти на две минуты.
На Гран-при Франции был Ferrari 1-2-3, а на Гран-при Великобритании - Ferrari 1-2, с Cooper на третьем месте, который отставал на два круга. Энцо Феррари раскрыл потенциал этого молодого гонщика. На следующий год Майк Хоторн будет участвовать на Ferrari. Германия увидела Ferrari 1-2-3-4, хотя новый Maserati бросил серьёзный вызов Аскари в финальном раунде в Монце, заняв второе место, отставая от нового чемпиона мира более чем на минуту.
В следующем, 1953 году, снова доминировали Ferrari и Аскари.
Непредсказуемый итальянец, победитель гонок F1 на мотоциклах и на спортивных автомобилях, славился своим неповторимым гоночным стилем и считался одним из самых осторожных гонщиков в то самое аварийное десятилетие. Его отец Антонио также был гонщиком и был близким другом Энцо Феррари. Он разбился насмерть, лидируя на Гран-при Франции 1925 года, когда молодому Альберто было всего шесть лет.
Аскари погиб в 1955 году во время испытаний в Монце при обстоятельствах, которые до сих пор остаются загадкой. Ему было 36 лет, также как и его отцу.