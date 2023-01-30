Невидимые драгоценности

Вы садитесь за руль, нажимаете кнопку запуска и педаль газа. Нарастающий рокот Ferrari V12 окружает вас. Затем вы глушите двигатель и выходите, поскольку вы сидите в прототипе автомобиля Феррари. На самом деле, вы один из немногих счастливых коллекционеров, которых становится все больше, принявших участие в одной из самых эксклюзивных специальных программ продаж автозавода в Маранелло.
Специальная программа продаж, разработанная в 2002 году, ориентирована на то, чтобы расширить и укрепить отношения между Ferrari и теми клиентами, которые заинтересованы в коллекционировании автомобилей «Гарцующий жеребец» или уже являются коллекционерами и ищут новые захватывающие способы улучшить свои гаражи с автомобилями Ferrari.
Важная, но не получившая широкой известности, программа Ferrari предоставляет клиентам дополнительные возможности глубже погрузиться в мир Ferrari, стать еще ближе к ДНК марки. С момента своего основания специальная программа продаж позволила коллекционерам приобрести бывшие в употреблении гоночные автомобили Формулы-1.
Окунитесь в эксклюзивный мир специальной программы продаж Ferrari и ее последнего эксклюзивного предложения для коллекционеров: прототипы «Гарцующего жеребца»
Вскоре после этого появились автомобили XX Program, затем единичные экземпляры, и около семи лет назад Ferrari заметила, что среди коллекционеров существует большой интерес к прототипам из Маранелло. Потребность, вызванная желанием получить более глубокое представление о процессе разработки Ferrari.
Но что именно означает прототип Ferrari? По сути, это экспериментальные автомобили, которые позволяют тестировать новые технологии, такие как двигатели, подвески, аэродинамика и, что важно для будущего развития Ferrari, новые системы электрификации. Прототипы являются результатом многоэтапного процесса разработки, который начинается с экземпляра Ferrari под названием Muletto («маленький мул»). «Перевозя» существующие модели, архитектура которых максимально соответствует архитектуре разрабатываемого автомобиля, muletto служит для тестирования отдельных компонентов нового автомобиля, таких как трансмиссия, тормоза, подвеска или гибридные системы.
Двери LaFerrari MP7 открываются; отводящая решетка над передним колесом LaFerrari MP7; передние части SF90 Stradale Tech-Lab (на заднем плане) и LaFerrari MP7
Следующим этапом является Mulotipo. По сути это завершенный новый автомобиль со всеми новыми компонентами, но «одетый» в кузов, который является не окончательным, а скорее адаптацией кузова «перевозимой» модели. Это позволяет тестировать автомобиль на открытых дорогах, сохраняя при этом его окончательную форму. Наконец мы доходим до настоящего Prototipo (прототипа), автомобиля в его окончательном виде, как с точки зрения механических компонентов, так и с точки зрения интерьера и экстерьера.
Для коллекционеров автомобилей из Маранелло, которые хотят иметь более эксклюзивную связь с «Гарцующим жеребцом», прототипы предлагают отличную возможность. Но их никто никогда не увидит на открытой дороге, поскольку их испытательный характер означает, что они не могут быть омологированы.
Каждый из них является уникальным произведением с точки зрения содержания, происхождения и истории, играя решающую роль в истории Ferrari. Программа является обоюдовыгодной: для Ferrari это еще один канал укрепления отношений с клиентами, поскольку продажами прототипов занимается непосредственно завод; для коллекционеров это редкая возможность получить прямой доступ в святая святых великолепной фабрики, основанной Энцо 75 лет назад.
Черный матовый цвет — это цвет всех прототипов автомобилей Ferrari. На фото: перед музеем Энцо Феррари в Модене, слева направо: LaFerrari M2 muletto, SF90 Stradale Tech-Lab muletto и LaFerrari Mp7 mulotipo
С момента своего запуска специальная программа продаж прототипов предоставила коллекционерам небольшое количество единиц предшественников, выпущенных ограниченным тиражом, LaFerrari, Special Series F12tdf и Icona Monza SP1 и SP2. Для коллекционера Лоренцо Инноченти возможность войти в мир коллекционирования прототипов представляла собой шанс заглянуть «под капот» Ferrari, что удаётся очень немногим.
«Мы привыкли видеть готовые автомобили и не осознаем, сколько труда уходит на их разработку», — сказал Инноченти официальному журналу Ferrari. Гордый обладатель трех прототипов, предшественников LaFerrari и SF90 Stradale (на фото в этой статье), и Enzo (нет фото), он очарован «скрытой половиной автомира Ferrari, которую клиенты никогда не увидят, состоящей из людей, исследований и испытаний», которая приводит к созданию окончательных автомобилей.
Но дело не только в этом: Инноченти объясняет, что программа также позволяет напрямую взаимодействовать с ключевыми талантливыми специалистами Ferrari, невероятно расширяя возможности коллекционеров. «Для такого увлеченного коллекционера, как я, возможность обсудить, как разрабатывается автомобиль — от прототипа до готовой модели, включая проблемы и технические препятствия, — это настоящая вишенка на торте».