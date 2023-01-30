Невидимые драгоценности

Вы садитесь за руль, нажимаете кнопку запуска и педаль газа. Нарастающий рокот Ferrari V12 окружает вас. Затем вы глушите двигатель и выходите, поскольку вы сидите в прототипе автомобиля Феррари. На самом деле, вы один из немногих счастливых коллекционеров, которых становится все больше, принявших участие в одной из самых эксклюзивных специальных программ продаж автозавода в Маранелло.





Специальная программа продаж, разработанная в 2002 году, ориентирована на то, чтобы расширить и укрепить отношения между Ferrari и теми клиентами, которые заинтересованы в коллекционировании автомобилей «Гарцующий жеребец» или уже являются коллекционерами и ищут новые захватывающие способы улучшить свои гаражи с автомобилями Ferrari.

Важная, но не получившая широкой известности, программа Ferrari предоставляет клиентам дополнительные возможности глубже погрузиться в мир Ferrari, стать еще ближе к ДНК марки. С момента своего основания специальная программа продаж позволила коллекционерам приобрести бывшие в употреблении гоночные автомобили Формулы-1.

