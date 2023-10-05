Совершенный двигатель

Поскольку двигатель внутреннего сгорания вступает в революционную эпоху, учитывая, что мир начинает охватывать и электроэнергию, стоит отдать должное величайшей из всех его конфигураций: двигателю V12.
С самого начала двигатель V12 был самым лучшим двигателем для спортивных автомобилей и автомобилей класса люкс, победителем многочисленных гонок Формулы-1 и гонок на спортивных автомобилях. И сегодня он остается лучшим силовым агрегатом для автомобилей высшего класса. Он по-прежнему остаётся флагманским двигателем Ferrari, используемым в последних моделях Purosangue, 812 и серии Icona (Ferrari Daytona SP3 и Monza SP1/SP2).
Двигатель V12 имеет очевидные преимущества перед двигателями с меньшим количеством цилиндров. Этот агрегат имеет удивительно плавный пуск (его первичный баланс идеален, особенно с углом в 60 градусов, всегда предпочитаемым Ferrari), он может развивать высокие обороты и, соответственно, большую мощность, имеет превосходный саундтрек, очень плавную передачу мощности и неизменно доставляет удовольствие от вождения. Неудивительно, что Энцо Феррари был его приверженцем, и все ранние автомобили Ferrari были оснащены двигателями V12. Основным его недостатком является сложность, которая лишь повышает инженерную задачу. И стоимость, еще одна серьезная проблема, которая никогда не была проблемой для Ferrari.
Ни один автопроизводитель не известен так своими двигателями V12, как Ferrari. И двигатель V12 - не её изобретение. Такая конфигурация впервые была использована на гоночных моторных лодках в начале 20-го века. В 30-е годы двигатели V12 использовались в роскошных автомобилях ведущих автопроизводителей Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Lincoln и Cadillac, которых привлекала присущая двигателю плавность хода и утонченность. Mercedes и Auto Union, также как и Alfa Romeo, использовали двигатели V12 в довоенных гонках Гран-при. Однако двигатели не играли особой роли в послевоенных гонках спортивных автомобилей, пока Ferrari не доказала потенциал такой компоновки на своем первом автомобиле 125 S в 1947 году. Вскоре автомобили с этим двигателем стали выигрывать автогонки против автомобилей гораздо большей мощности.
В 1949 году Ferrari 166 MM выиграл Ле-Ман. 2,0-литровый двигатель V12 имел наименьший объем и наибольшее количество цилиндров среди всех победителей 24-часовой гонки Ле-Мана. Это также был первый двигатель V12, выигравший французскую классику.
В 1951 году победа Ferrari на Гран-при Великобритании (первая победа в чемпионате мира) стала также её первой победой в Формуле-1 с двигателем V12. Первый в истории чемпионат мира по спортивным автомобилям (в 1953 году) выиграли автомобили Ferrari с двигателем V12 (340 MM и 375 MM).
Первый двигатель V12 Ferrari был разработан под руководством Энцо Феррари инженером Джоаккино Коломбо, ранее работавшим в Alfa Romeo. При объеме чуть менее 1,5 литров он станет самым маленьким двигателем V12 в мире. Тем не менее, после значительных изменений, почтенный двигатель V12 продолжал использоваться в Ferrari до 1989 года, когда его объем достиг 4,9 литра.
Универсальность двигателя V12 означала, что он идеально подходил для Формулы-1, гонок на спортивных автомобилях и лучших дорожных спортивных автомобилей Ferrari (классический 250 GTO 1962 года, ныне самый ценный из всех Ferrari, использовал 3,0-литровый двигатель Colombo V12; автомобиль 365 GTB4 Daytona 1968 года использовал 4,4-литровую версию). Утонченность и непринужденная мощность сделали его идеальным и для менее спортивных Ferrari, включая Grand Tourer и кабриолеты.
Последнее семейство двигателей V12, известное как F140, дебютировало в суперкаре Enzo ограниченной серии в 2002 году. Новый двигатель V12 стал самым мощным в мире безнаддувным двигателем.
Сегодня тот же двигатель, но в другом состоянии, используется в суперкарах 812 Superfast, 812 GTS, 812 Competizione и его версии Spider, сериях Icona и Purosangue. Для нового полноприводного четырехместного автомобиля Ferrari в стиле кроссовера двигатель V12 был выбран из-за его мощности (725 л.с., самый мощный автомобиль в сегменте), его звука, удовольствия от вождения и плавности хода. Собственно, по тем же причинам, по которым Ferrari разрабатывал двигатели V12 с момента основания компании.