Совершенный двигатель

Двигатель V12 имеет очевидные преимущества перед двигателями с меньшим количеством цилиндров. Этот агрегат имеет удивительно плавный пуск (его первичный баланс идеален, особенно с углом в 60 градусов, всегда предпочитаемым Ferrari), он может развивать высокие обороты и, соответственно, большую мощность, имеет превосходный саундтрек, очень плавную передачу мощности и неизменно доставляет удовольствие от вождения. Неудивительно, что Энцо Феррари был его приверженцем, и все ранние автомобили Ferrari были оснащены двигателями V12. Основным его недостатком является сложность, которая лишь повышает инженерную задачу. И стоимость, еще одна серьезная проблема, которая никогда не была проблемой для Ferrari.

Ни один автопроизводитель не известен так своими двигателями V12, как Ferrari. И двигатель V12 - не её изобретение. Такая конфигурация впервые была использована на гоночных моторных лодках в начале 20-го века. В 30-е годы двигатели V12 использовались в роскошных автомобилях ведущих автопроизводителей Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Lincoln и Cadillac, которых привлекала присущая двигателю плавность хода и утонченность. Mercedes и Auto Union, также как и Alfa Romeo, использовали двигатели V12 в довоенных гонках Гран-при. Однако двигатели не играли особой роли в послевоенных гонках спортивных автомобилей, пока Ferrari не доказала потенциал такой компоновки на своем первом автомобиле 125 S в 1947 году. Вскоре автомобили с этим двигателем стали выигрывать автогонки против автомобилей гораздо большей мощности.