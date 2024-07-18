Триумвират Ferrari Testarossa

Это был пик модернизма восьмидесятых в Маранелло, автомобиль, чья практически мультяшная форма быстро проникла в массовую культуру. (В первом сезоне фильма «Полиция Майами» использовалась точная копия спайдера Daytona, а впоследствии Ferrari предоставила пару автомобилей Ferrari Testarossa monospecchio для одного из самых масштабных проектов). Новый автомобиль появился всего через несколько месяцев после Ferrari GTO, подчеркнув тонкую переориентацию 12-цилиндровой топовой модели Ferrari не только как суперкара, но и как GT.

Интересно, что по сегодняшним меркам автомобиль Ferrari Testarossa не кажется таким большим и сложным, каким он представлялся, когда был новым. В нем удобно сидеть, а рулевое управление без посторонней помощи облегчается по мере увеличения скорости. Классическая открытая кулиса придаёт драматизм и характер процессу переключения передач, а передние шины скромного размера наделяют автомобиль энергичной готовностью при входе в поворот. Однако его управляемость на высоких скоростях требует уважения, как и в случае с Ferrari 512 BB, ввиду размера двигателя, его расположения над коробкой передач и средней компоновки.