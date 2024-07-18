Триумвират Ferrari Testarossa

Кто может устоять перед соблазном упаковать десятилетия, уподобляя их обычным предметам? Как правило, это всегда сложнее, но Ferrari Testarossa по-прежнему напоминает о восьмидесятых. С его низкой носовой частью, вычурными полосами по бокам кузова и широким мостом партнер Ferrari по проектированию компания Pininfarina не просто следовала веяниям времени, но и ускоряла их. Мировой дебют нового автомобиля с сокращенной версией старого знаменитого названия состоялся в кабаре-клубе Lido на Елисейских полях в преддверии Парижского автосалона 1984 года. И этот автомобиль стал достоянием всего шоу-бизнеса.
Последний в знаменитой линейке 12-цилиндровых Ferrari, этот автомобиль считается одним из величайших. Все эти автомобили тесно взаимосвязаны, и Ferrari Testarossa продолжил путь берлинетты 365 GT4 Berlinetta Boxer и Ferrari 512 BB. Он получил совершенно новую систему электронного впрыска топлива и зажигания, а четырехклапанные головки цилиндров позволили его 5,0-литровому дизелю flat-12 развить в общей сложности 390 лошадиных сил. Его эпическая форма также была обусловлена некоторыми фундаментальными инженерными требованиями: в Ferrari 512 BB не хватало передних радиаторов, что заставило производителя из Маранелло перенести их на боковую часть в Ferrari Testarossa. Это явно увеличило габариты автомобиля (он стал на 152 мм шире сзади, чем его предшественник) и привело к тому, что мы можем назвать «возможностью дизайна». Отсюда и стремительные, приподнятые кверху боковые воздухозаборники и защитные обтекатели, а также удвоение пропорций с помощью контрфорсов и заметно плоской и широкой задней части.
Это был пик модернизма восьмидесятых в Маранелло, автомобиль, чья практически мультяшная форма быстро проникла в массовую культуру. (В первом сезоне фильма «Полиция Майами» использовалась точная копия спайдера Daytona, а впоследствии Ferrari предоставила пару автомобилей Ferrari Testarossa monospecchio для одного из самых масштабных проектов). Новый автомобиль появился всего через несколько месяцев после Ferrari GTO, подчеркнув тонкую переориентацию 12-цилиндровой топовой модели Ferrari не только как суперкара, но и как GT.
Интересно, что по сегодняшним меркам автомобиль Ferrari Testarossa не кажется таким большим и сложным, каким он представлялся, когда был новым. В нем удобно сидеть, а рулевое управление без посторонней помощи облегчается по мере увеличения скорости. Классическая открытая кулиса придаёт драматизм и характер процессу переключения передач, а передние шины скромного размера наделяют автомобиль энергичной готовностью при входе в поворот. Однако его управляемость на высоких скоростях требует уважения, как и в случае с Ferrari 512 BB, ввиду размера двигателя, его расположения над коробкой передач и средней компоновки.
Эти вопросы были решены в модели 512 TR. Автомобиль появился в 1991 году и, помимо увеличения мощности до 428 л.с., инженеры Ferrari решили установить силовой агрегат на 30 мм ниже, улучшив центр тяжести и оптимизировав полярный момент инерции. Жесткость конструкции TR также была улучшена, а колеса (обратите внимание на их характерный пятиспицевый дизайн) и шины стали больше, что в целом улучшило динамику. Визуальные обновления были относительно незначительными, включая переработанную носовую часть и частично черную крышку двигателя, но эта эстетика, характерная для восьмидесятых, все еще выглядела свежо, хотя новое десятилетие уже вступило в свои права. Кроме того, им стало легче управлять: более мощный двигатель развивал обороты более 7000 об/мин, реакция дроссельной заслонки стала немного острее, а распределение веса более плавным. Это был мой самый первый Ferrari, так что 512 TR, очевидно, занимает особое место в моем сердце. Но это было грандиозное начало, поскольку история теперь фиксирует его как действительно прекрасный «Гарцующий жеребец».
Вверху: Ferrari 512 TR 1991 года был мощнее своего предшественника и обеспечивал более динамичное вождение
В 1994 году дебютировала модифицированная модель F512 M, которая лишилась своих фирменных выдвижных фар благодаря новым правилам безопасности и получила четыре круглых задних фонаря. Двигатель получил титановые шатуны и увеличенную степень сжатия, что позволило увеличить мощность до 440 л.с., а новая выхлопная система из нержавеющей стали улучшила звучание. Это самый легкий в управлении автомобиль из трех и представляет собой тактильную доработку среднемоторной модели flat-12, которая вскоре уступит место переднемоторному V12 в модели 550 Maranello 1996 года, и, таким образом, воссоединится с 365 GTB4 Daytona.
Всего за три года было выпущено почти 10 000 экземпляров в трех воплощениях, что делает это прославленное трио одними из самых успешных 12-цилиндровых моделей в линейке Ferrari. И несмотря на этот многолетний успех все три автомобиля остаются на удивление модными, как и многие другие вещи из восьмидесятых и девяностых годов.