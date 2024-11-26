Премия Testa Rossa Awards 2024

Эмблема «Гарцующий жеребец» признана во всем мире отличительным знаком передового автомобильного дизайна и технологий. Дизайнеры и инженеры бренда отмечают своё превосходство каждый день. Также как и самоотверженные сотрудники дилерских центров Ferrari, которые гордятся поддержкой лояльной клиентской базы Ferrari, когда дело доходит до продаж, сервисного и послепродажного обслуживания.

Восьмая церемония вручения премии Testa Rossa Awards, состоявшаяся в октябре этого года в штаб-квартире компании в Маранелло, чествовала самых талантливых сотрудников дилерской сети Ferrari, собрав их вместе и поблагодарив их за ещё один год работы, в течение которого они обеспечивали высочайшее качество обслуживания в дилерских центрах марки по всему миру.

Награды присуждались в шести категориях: «Лучший менеджер по продажам», «Лучший топ-менеджер по маркетингу», «Лучший сервисный менеджер», «Лучший технический специалист», «Лучший топ-менеджер по послепродажному обслуживанию» и «Лучший топ-менеджер по подержанным автомобилям» (новая категория, введённая в этом году). При этом номинанты были выбраны из тысяч сотрудников глобальной дилерской сети Ferrari, которая охватывает 11 регионов и 21 страну.

36 финалистов (по шесть в каждой категории) были отобраны после успешного прохождения серии сложных тестов по обслуживанию клиентов, а технические специалисты прошли строгую оценку своих технических и диагностических навыков. Окончательным победителям были вручены награды, когда они приехали в Маранелло для участия в финальном этапе этого международного конкурса.