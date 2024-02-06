Премия Testa Rossa Awards 2023

Эмблема «Гарцующий жеребец» признана во всем мире символом автомобильного совершенства, выдающегося дизайна и передовых технологий. Однако, не только гонщики, дизайнеры и инженеры могут наслаждаться празднованием больших успехов бренда. Те, кто заручились поддержкой постоянных клиентов Ferrari, также заслуживают аплодисментов и наград.

Седьмая церемония вручения наград The Testa Rossa Awards собрала самые яркие таланты Ferrari, которые получили восхищение коллег на протяжении года, в течение которого они обеспечивали высочайшее качество обслуживания в дилерских центрах бренда по всему миру.

Награждения, которые состоялись в штаб-квартире компании в Маранелло в октябре прошлого года, включали в себя пять категорий: «Лучший технический специалист», «Лучший топ-менеджер по обслуживанию», «Лучший посол послепродажного обслуживания», «Лучший топ-менеджер по маркетингу» и «Лучший топ-менеджер по продажам». При этом номинанты были выбраны из тысяч сотрудников глобальной дилерской сети Ferrari, которая охватывает внушительные 11 регионов и 21 страну.

60 финалистов (по 12 в каждой категории ) были отобраны из дилерских центров по всему миру, от Европы до Австралии и США, после успешного завершения серии строгих тестов обслуживания клиентов. При этом технические специалисты прошли тщательную оценку своих технических навыков и навыков диагностики. Окончательным победителям были вручены награды, когда они приехали в Маранелло, чтобы принять участие в финальном этапе этого глобального конкурса.