Премия Testa Rossa Awards 2023

Эмблема «Гарцующий жеребец» признана во всем мире символом автомобильного совершенства, выдающегося дизайна и передовых технологий. Однако, не только гонщики, дизайнеры и инженеры могут наслаждаться празднованием больших успехов бренда. Те, кто заручились поддержкой постоянных клиентов Ferrari, также заслуживают аплодисментов и наград.
Седьмая церемония вручения наград The Testa Rossa Awards собрала самые яркие таланты Ferrari, которые получили восхищение коллег на протяжении года, в течение которого они обеспечивали высочайшее качество обслуживания в дилерских центрах бренда по всему миру.
Награждения, которые состоялись в штаб-квартире компании в Маранелло в октябре прошлого года, включали в себя пять категорий: «Лучший технический специалист», «Лучший топ-менеджер по обслуживанию», «Лучший посол послепродажного обслуживания», «Лучший топ-менеджер по маркетингу» и «Лучший топ-менеджер по продажам». При этом номинанты были выбраны из тысяч сотрудников глобальной дилерской сети Ferrari, которая охватывает внушительные 11 регионов и 21 страну.
60 финалистов (по 12 в каждой категории ) были отобраны из дилерских центров по всему миру, от Европы до Австралии и США, после успешного завершения серии строгих тестов обслуживания клиентов. При этом технические специалисты прошли тщательную оценку своих технических навыков и навыков диагностики. Окончательным победителям были вручены награды, когда они приехали в Маранелло, чтобы принять участие в финальном этапе этого глобального конкурса.
Все пять победителей получили официальный трофей в своей категории, который Академия Ferrari позволяет им хранить в своем дилерском центре в течение года. После чего его нужно будет вернуть для вручения победителю 2024 года. Победители 2023 года также получили копию трофея в масштабе 1:2 с биркой, на которой указано их имя, дилерский центр, категория, в которой они победили, и год победы. Эту награду они могут оставить у себя.
Академия Ferrari поздравляет тех, кто одержал победу в каждой из своих категорий. Премия Testa Rossa Awards вернется в конце этого года, чтобы снова наградить тех, чья цель - обеспечить наилучшие впечатления от дилерских услуг Ferrari, как для сотрудников, так и для клиентов.
В этом году победителями в каждой категории стали:
Лучший технический специалист – Доусон Даниэль – JCT600 Leeds – Великобритания
Топ-менеджер по обслуживанию – Харальд Озинг – Alfred Gohm GmbH – Германия
Лучший посол послепродажного обслуживания – Мэтью Граундс – Ferrari Sydney – Австралия
Топ-менеджер по маркетингу – Гийом Эттори – Сан-Франциско, Лазурный берег, Канны – Франция
Лучший менеджер по продажам – Сьон Джулиан – Maranello Motors GmbH – Германия