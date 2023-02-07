Премия Testa Rossa Awards 2022

Прошедший год не стал исключением: 60 финалистов со всего мира приехали в Маранелло, чтобы принять участие в заключительном этапе этого международного конкурса и получить призы за свои достижения в таких категориях, как продажи, послепродажное обслуживание и маркетинг.

Академия Ferrari позволяет 5 победителям хранить свои официальные призы в течение года, пока они не будут переданы победителям следующего года. Победителям также вручили точные копии наград, которые останутся у них навсегда, с табличкой, на которой указано их имя, категория, в которой они победили, и дилерский центр, в котором они работают.

После дистанционного проведения предыдущих церемоний из-за всемирной пандемии, это было долгожданное возвращение в Маранелло за наградами и за возможностью лично вручить призы счастливым получателям.