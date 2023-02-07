Премия Testa Rossa Awards 2022

Победа является синонимом Ferrari. Слава первого места, вознаграждение за тяжелый труд и признание усилий, как на трассах Формулы-1, так и в конструкторских лабораториях Маранелло. Хотя подиумы, орошаемые брызгами шампанского, отведены для знаменитых гонщиков, есть ещё награды и для тех, кто продвигает «Гарцующего жеребца» и стремится сохранить позиции бренда в авангарде автомобильного мастерства.
На протяжении последних шести лет премия Testa Rossa Awards отмечает выдающиеся достижения дилерских центров Ferrari, награждая тех людей, которые делают все возможное, чтобы предоставить клиентам тот опыт, который они ожидают при покупке лучших автомобилей в мире.
Николо Гуссони из Швейцарии получил награду как лучший представитель послепродажного обслуживания
Прошедший год не стал исключением: 60 финалистов со всего мира приехали в Маранелло, чтобы принять участие в заключительном этапе этого международного конкурса и получить призы за свои достижения в таких категориях, как продажи, послепродажное обслуживание и маркетинг.
Академия Ferrari позволяет 5 победителям хранить свои официальные призы в течение года, пока они не будут переданы победителям следующего года. Победителям также вручили точные копии наград, которые останутся у них навсегда, с табличкой, на которой указано их имя, категория, в которой они победили, и дилерский центр, в котором они работают.
После дистанционного проведения предыдущих церемоний из-за всемирной пандемии, это было долгожданное возвращение в Маранелло за наградами и за возможностью лично вручить призы счастливым получателям.
Слева направо: главный менеджер по маркетингу Мило Докманович, главный менеджер по продажам Джулиан Сьон и главный менеджер по обслуживанию Дэвид Уоттерсон
Глава Академии Ferrari Оресте Каппиелло был восхищен тем, что люди, работающие в дилерских центрах Ferrari, в очередной раз продемонстрировали истинную страсть к Ferrari, не только как к поставщику потрясающих автомобилей, но и как к бренду класса люкс.
Он говорит: «Победители понимают, что для клиентов покупка Ferrari не похожа на покупку любого другого автомобиля. Это должен быть самый лучший опыт, и премия Testa Rossa Awards присуждается тем, кто добился выдающихся результатов в обеспечении этого».
«Эти награды на самом деле эквивалентны Лиге чемпионов - финалисты уже изначально проделали фантастическую работу, чтобы попасть на премию Testa Rossa Awards. Победа в целом - это нечто совершенно особенное».
Даниэль Доусон из Лидса, Великобритания, получил приз как лучший технический специалист
Требования для каждой категории были строгими и включали в себя тесты на обслуживание клиентов, такие как предоставление наиболее полных и удовлетворительных результатов для клиентов, использующих конфигуратор Ferrari, и помощь тайным покупателям с различными запросами и желаниями. Тем временем, технические специалисты должны были максимально быстро и эффективно проводить диагностику автомобилей.
Финалисты в каждом из 11 регионов, представляющих 21 рынок, были выбраны из тысяч претендентов и прибыли из таких далеких стран, как Австралия и США, что показывает всю глобальную полноту охвата премии.
Поздравляем всех, кто стал триумфатором в своих номинациях, и уже есть планы, как сделать премию Testa Rossa Awards в следующем году еще более заманчивой и интересной для всех сотрудников дилерских центров Ferrari.
В этом году победителями в каждой категории стали:
Лучший технический специалист - Доусон Даниэль - JCT600 Leeds - Великобритания.
Лучший менеджер по обслуживанию - Уоттерсон Дэвид - Ferrari of Central Florida Inc. - США
Лучший представитель послепродажного обслуживания - Гуссони Николо - Loris Kessel Auto SA - Швейцария
Лучший менеджер по маркетингу - Докманович Мило - Ferrari Sydney - Австралия
Лучший менеджер по продажам - Сьон Джулиан - Maranello Motors GmbH - Германия