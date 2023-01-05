Фабрика талантов

Когда Дино Беганович пересек финишную прямую в Муджелло в финальном заезде регионального чемпионата Европы Формулы-1, он завоевал титул чемпиона 2022 года за одну гонку до конца потрясающего сезона.
Гонщик Академии пилотов Ferrari лидировал в турнирной таблице от старта до финиша, от Монцы в апреле до Муджелло в четвертый уик-энд октября. За свой второй сезон в этой категории 18-летний швед одержал 4 победы и 7 раз финишировал на подиуме.
У молодых пилотов Академии 2022 год был многообещающим, и они возлагают большие надежды на то, что 23-й год будет еще более успешным. Однако они все равно должны завершить свое академическое обучение
«Управление ожиданиями» - это одна из самых деликатных задач FDA, чтобы не перегружать своих юных подопечных, но инженер FDA Алессандро Вантини не может скрыть волнения в своем голосе, когда признает: «Дино, безусловно, один из тех, за кем стоит наблюдать».
Молодой швед уже продемонстрировал в 2021 году, что он быстр. Но, по словам Вантини, ключом к успеху стали тяжелые километры, пройденные во время прошлогодних зимних тренировок.
«Он улучшил свои знания об автомобиле, подготовку к гонке и такие вещи, как просмотр предыдущих гонок; к тому же он прибыл в начале сезона уже в отличной форме». Беганович возмужал физически, сейчас его рост составляет метр восемьдесят три, а вес - шестьдесят восемь килограммов. «А также ментально», - подтверждает Вантини. Неудачное выступление в Венгрии в начале июля могло привести к срыву его сезона. - «Но вместо этого он сразу же вернулся, выиграв следующую гонку в Бельгии».
В следующем году Дино будет переведен в чемпионат F3, что отражает веру FDA в его способности.
Несколько гонщиков FDA в следующем сезоне перейдут из Формулы-3 в Формулу-2, в том числе 17-летний британец Оливер Бирман и Артур Леклер
Подводя итоги сезона 2022 года в целом, Марко Матасса, глава FDA, заявляет, что он «относительно удовлетворен», описывая победу в региональном чемпионате European Formula Regional и места на подиумах во всех категориях как «шаг вперед по сравнению с 2021 годом».
Он выделяет несколько самых ярких моментов сезона 2022 FDA. Джеймс Уортон, 16-летний австралийский «малыш» группы, провел стабильную кампанию в F4 Италии, и «ожидается, что в следующем году он будет претендовать на победу».
Его товарищ по гонке F4 Италии, 17-летний Рафаэль Камара из Бразилии, занял почетное третье место в чемпионате, а также был назван «лучшим новичком» в аналогичной серии в Германии.
За кулисами 23-летний израильский гонщик Роберт Шварцман выступил в качестве официального тест-пилота на GPs в Остине и Абу-Даби, став 112-м гонщиком Ferrari, принявшим участие в Формуле-1. Майя Вейг, одна из двух женщин-гонщиц в нынешнем составе FDA, заслуживает особой похвалы. Восемнадцатилетняя голландка, проводящая всего лишь второй сезон, органично вписалась в команду. «Она является идеальным примером для других, - с энтузиазмом говорит Матасса, - благодаря своей преданности делу, профессионализму, поведению и даже тому, как она ведет себя со СМИ».
Глава FDA Марко Матасса поздравляет своего молодого гонщика Дино Бегановича с победой на региональном чемпионате European Formula Regional 2022 года
Второй сезон Артура Леклера в F3 был отмече�� различными неудачами и заминками со взмахами красных флагов. «Но он еще раз продемонстрировал, что у него есть скорость, - говорит Матасса. - Он провел несколько отличных гонок с очень рискованными обгонами. В целом, он продемонстрировал свои гоночные навыки».
Британский 17-летний гонщик Оливер Бирман занял достойное третье место в F3. «Два года назад, - говорит глава FDA, - Оливер участвовал в гонках F4 Италия и F4 Германия, и, будучи выходцем из Британии, он сделал важный выбор в пользу Маранелло. Его третье место в самом первом сезоне в F3 демонстрирует его постоянный прогресс». В следующем сезоне Леклер и Бирман перейдут в категорию F2.
FDA прилагает все усилия, чтобы привить командный дух многообещающим молодым талантам, большинство из которых находятся далеко от дома, идя к своей мечте стать пилотом Формулы-1, одновременно с этим продолжая учебу. Недавно Матасса ездил по делам в соседнюю Модену. Симпатичный городок Эмилии-Романьи, так тесно связанный с историей Ferrari. Завернув за угол, он наткнулся на зрелище, которое порадовало его сердце: за столиками кафе собралась вся команда Академии пилотов Ferrari, наслаждаясь ранним вечерним аперитивом. Семья FDA имеет успех как на трассе, так и за её пределами.