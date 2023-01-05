Фабрика талантов

«Управление ожиданиями» - это одна из самых деликатных задач FDA, чтобы не перегружать своих юных подопечных, но инженер FDA Алессандро Вантини не может скрыть волнения в своем голосе, когда признает: «Дино, безусловно, один из тех, за кем стоит наблюдать».

Молодой швед уже продемонстрировал в 2021 году, что он быстр. Но, по словам Вантини, ключом к успеху стали тяжелые километры, пройденные во время прошлогодних зимних тренировок.

«Он улучшил свои знания об автомобиле, подготовку к гонке и такие вещи, как просмотр предыдущих гонок; к тому же он прибыл в начале сезона уже в отличной форме». Беганович возмужал физически, сейчас его рост составляет метр восемьдесят три, а вес - шестьдесят восемь килограммов. «А также ментально», - подтверждает Вантини. Неудачное выступление в Венгрии в начале июля могло привести к срыву его сезона. - «Но вместо этого он сразу же вернулся, выиграв следующую гонку в Бельгии».

В следующем году Дино будет переведен в чемпионат F3, что отражает веру FDA в его способности.