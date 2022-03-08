Когда креативный директор Рокко Янноне присоединился к семье Ferrari два года назад, мало кто сомневался в грандиозном размахе порученной ему работы. Однако когда Ferrari представила свою первую коллекцию одежды и аксессуаров 13 июня прошлого года, стало очевидно, что он великолепно справился с задачей по воплощению легенды «Гарцующего жеребца» в пошиве одежды с сильным и независимым характером.
Среди гостей шоу прошлого месяца - пилот Scuderia Ferrari Шарль Леклер
На волне этого успеха Ferrari представила свою осенне-зимнюю коллекцию 2022/2023 на неделе моды в Милане в прошлом месяце. Сохраняя желание представить гендерно-нейтральную одежду, которая «выходит за рамки границ, до сих пор установленных для женского и мужского гардероба», Янноне придал показу еще более культовый характер благодаря присутствию популярной во всем мире звезды с обложки Микаэлы «Мики» Арганьярас и возвращению всемирно известной итальянской модели Мариакарлы Босконо, которая приняла участие и в показе коллекции Маранелло в июне 2021 года.
Посмотрите лучшее из коллекции Ferrari осень-зима 2022/2023 на Неделе моды в Милане
Сама одежда предназначена для современного постоянно развивающегося общества и на каждом уровне оспаривает формальное определение стиля как «торжественный» или «casual». Силуэты получили узкие, но в то же время не минимальные очертания, а пошив и натуральные материалы сочетаются с последними технологическими исследованиями.
Все использованные в коллекции материалы соответствуют критериям экологически и социально устойчивой моды
И, как и следовало ожидать от компании, которая поставила перед собой независимые и жесткие цели устойчивого развития, все использованные в коллекции материалы соответствуют критериям экологически и социально устойчивой моды. Это проявляется в каждом шве и каждом материале, от органического хлопка до переработанного нейлона, прошедшего сертификацию в соответствии со стандартом GRS (глобальный стандарт вторичной переработки), и кожи сертифицированного происхождения, изготовленной из пищевых отходов; даже наполнитель курток Ecodown получен из переработанных пластиковых бутылок.
«Ferrari — это система, в которой исследования эстетики никогда не отделяются от этики, являющейся основой ее истории, а также воплощение итальянской способности превращать творчество в проект, — объясняет Янноне. — Эти идеи стали отправной точкой для рассказа о скорости, представляющей собой один из принципов нашего бренда, а также воплощение инноваций, которых требуют постоянные изменения в обществе».