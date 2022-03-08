И, как и следовало ожидать от компании, которая поставила перед собой независимые и жесткие цели устойчивого развития, все использованные в коллекции материалы соответствуют критериям экологически и социально устойчивой моды. Это проявляется в каждом шве и каждом материале, от органического хлопка до переработанного нейлона, прошедшего сертификацию в соответствии со стандартом GRS (глобальный стандарт вторичной переработки), и кожи сертифицированного происхождения, изготовленной из пищевых отходов; даже наполнитель курток Ecodown получен из переработанных пластиковых бутылок.

«Ferrari — это система, в которой исследования эстетики никогда не отделяются от этики, являющейся основой ее истории, а также воплощение итальянской способности превращать творчество в проект, — объясняет Янноне. — Эти идеи стали отправной точкой для рассказа о скорости, представляющей собой один из принципов нашего бренда, а также воплощение инноваций, которых требуют постоянные изменения в обществе».